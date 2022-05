Eder Militao, jugador del Real Madrid, escribió una carta a su ‘yo’ más pequeño antes de la final de Champions League del sábado ante el Liverpool. En esta carta, el brasileño ‘habla’ con él mismo cuando era pequeño, le explica cómo será su futuro y que no tenga ningún miedo a la hora de cumplir sus sueños.

El escrito comienza así: «¡Oye, Éder! Sí, hablo contigo. Tranquilo, que no has hecho nada malo. Solo quería explicarte algunas cosillas que te van a pasar en la vida. Es verdad. Como te conozco bien, sé que no me vas a creer. Pero tienes que fiarte de mí».

Militao asegura que de pequeño prefería estar volando cometas antes que jugar al fútbol: «No, no digo que no te guste. Te gusta, vale, pero no te apasiona… todavía no. Prefieres mil veces mirar el cielo azul a la caza de cometas, que derribas con tu hilo cortante».

El carioca también habla de lo especial que son para el tanto su familia como sus amigos: «En realidad, las cosas tienen una escala de valores, y, para ti, estar entre amigos y con tu familia tiene un peso enorme. Ellos son muy especiales.

También sobre cuánto echará de menos a sus familiares y amigos, y las lágrimas que derramará acordándose de ellos: «Vas a llorar mucho, Éder. No, nadie te va a maltratar, nadie te va a acosar, ni nada por el estilo. Pero tu corazón no estará en paz. Y esa inestabilidad, esa inseguridad, tiene que ver con cuánto echas de menos a tus padres».

Sobre las palabras que le dirá su madre en relación al mundo del fútbol: «Ah, Éder, debo de decirte que, si sabes escuchar, lo que te dirá tu madre te abrirá los ojos. De repente, empezarás a ver con otros ojos lo que ocurre a tu alrededor. Y las palabras de tu madre tendrán aún más sentido cuando te convoquen por primera vez para la Selección Brasileña en las categorías inferiores».

«Es todo muy rápido, pero te acordarás de tu transferencia al F.C. Oporto. No te lo había contado, pero resulta que, poco tiempo después de decidir que el fútbol sería tu destino, también te marcaste otro objetivo: jugar la Champions League. Y te aseguro que tu sorpresa será aún mayor cuando marques un gol en tu partido de estreno en la Champions, contra el Schalke 04.», escribe Militao en The Players Tribune sobre su traspaso al Oporto y su primer en Champions.

El defensa central también habla sobre su traspaso al Real Madrid: «Aquel chaval a quien el fútbol le importaba un pimiento entrará en los planes del Real Madrid, el mayor club del mundo. En el momento de la transferencia, estarás casi fichando por otro equipo de primer nivel del fútbol mundial. Pero cuando tu padre te hable de la propuesta del Real Madrid, escucharás otra vez aquel click».

¿Quién lo diría, eh, Éder? Jugarás una final de la Champions League con el Real Madrid. Todavía no sé cuál será el resultado del partido, pero, si me permites otro consejo: juega sin temor a ser feliz, como si estuvieras haciendo volar una cometa en la calle», remata Militao sobre disputar su primera final de Champions.