Carragher: «El club que gana la Champions no es necesariamente el mejor y eso es el Real Madrid»

Jamie Carragher, ex futbolista inglés del Liverpool, criticó el planteamiento del Real Madrid un día más en Europa, pero ensalzó el ADN blanco ante el Manchester City. Y es que los 33 disparos del equipo de Guardiola no pasaron desapercibidos para nadie y menos para el ahora comentarista para una televisión en Inglaterra. «El equipo que gana la Champions no siempre es el mejor de Europa», dijo.

«No creo que el Real Madrid sea un equipo mejor que el Manchester City. El equipo que gana la Champions no siempre es el mejor de Europa. El Real Madrid encuentra siempre la manera de ganar», dijo Carragher tras el pase del conjunto blanco a las semifinales de la máxima competición europea en los penaltis.

«El Manchester City ha sido el mejor equipo, pero hay algo especial en el Real Madrid», recalcaba. «Tienen control sobre el rival. Una mentalidad, una creencia de que son los mejores en Europa. El último disparo a puerta del Real Madrid fue en el minuto 12. Cualquiera que haya visto este partido sin conocer los nombres de los equipos diría que es un desajuste absoluto y que el Real Madrid es el más afortunado», añadió Carragher siendo este uno de los mayores críticos del equipo blanco en las últimas temporadas.

«Hay algo que se llama defender. También puedes controlar el juego defendiendo bien. Sé que la gente dirá que el City era el mejor equipo, pero defender es parte del juego. El Real Madrid defendió muy bien. Creo que el mejor equipo, el que defendió bien», zanjó el comentarista inglés para la televisión inglesa.

Carragher no fue el único

Pero Carragher no fue el único ex futbolista de la televisión inglesa que opinó sobre el pase del Real Madrid a las semifinales de la Champions League. Rio Ferdinand, ex del Manchester United, y Joe Lescott, ex del Manchester City, tuvieron una distendida conversación con Jude Bellingham sobre el césped del Etihad Stadium.

«Cuando me pongo la camiseta del Real Madrid es como si tuviese magia. Nunca habría podido imaginar esto, no por los goles, sino por lo que siento aquí. Estoy muy agradecido y ojalá vengan más noches como esta», comentó el centrocampista del Real Madrid.

«Es un alivio. Hemos dado todo en el partido. Había jugado contra el Manchester City antes y te drenan. Mi pie estaba prácticamente muerto al final», confesó ante el propio Ferdinand y Lescott. «Te preparas toda la temporada para estos partidos». Su sobriedad ante el micrófono sorprendió a los entrevistadores hasta el punto que Ferdinand llegó a dudar de su edad. «¿Tú cuántos años tienes en realidad, hermano?», le preguntó de forma irónica. «Bellingham es el tipo de persona, si tu hija va a traer a alguien a casa… ¡eso es lo que quieres que traiga!», bromeó Ferdinand