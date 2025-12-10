Carlos Martínez revoluciona las redes con sus comentarios en el Real Madrid – Manchester City

Carlos Martínez revolucionó las redes con sus comentarios en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City de Champions League. El narrador del partido en Movistar + volvió a ser protagonista en las redes sociales, en la que hubo muchos mensajes por su narración. Esto es habitual en cada partido que narra Carlos Martínez, un veterano periodista con gran prestigio entre los aficionados al fútbol.

En cada partido que narra Carlos Martínez, las redes sociales arden con sus comentarios. Es habitual ya que muchos aficionados hablen de la forma que tiene de narrar Martínez, un habitual de los grandes partidos de fútbol durante toda la temporada. El periodista de Movistar + es un clásico de las narraciones deportivas en este país.

Para este Real Madrid – Manchester City, Movistar + volvió a elegir a Carlos Martínez en la narración principal, con los comentarios de Álvaro Benito y Julio Maldonado ‘Maldini’. Es el equipo habitual que hace los encuentros más relevantes de las competiciones en las que esta cadena tiene los derechos televisivos, como es el caso de la Champions.

Cada vez que Carlos Martínez narra un partido, las redes sociales se llenan de comentarios tanto a favor como en contra del periodista deportivo, un clásico ya de las retransmisiones futbolísticas en España. A menudo incluso se exageran las críticas y los comentarios en contra son en algunos casos invitados.

Real Madrid y Manchester City se miden este miércoles en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions. El encuentro es clave para el Real Madrid, que viene de perder ante el Celta de Vigo y tiene a Xabi Alonso en seria duda de destitución.

El Real Madrid – Manchester City es ya un clásico de la Champions, se han enfrentado en los últimos años en muchas ocasiones y en esta ocasión lo hacen en la fase liga, en el Bernabéu.

Así, para este importante partido en Mánchester, Xabi Alonso ha decidido sacar este once inicial: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius. Mbappé no juega por lesión.