El cariñoso mensaje de Fernando Alonso a Mourinho en su encuentro en Madring: «¡The Best!»

El Real Madrid estuvo presente en el Gran Premio de España y se descubrió una bonita amistad entre Fernando Alonso y José Mourinho. El entrenador portugués estuvo en el Madring junto con algunos jugadores de la plantilla y estuvieron apoyando al piloto español durante la carrera del pasado domingo. Un encuentro que Aston Martin hizo eco para reflejar la gran sintonía entre dos de las personalidades más conocidas del mundo con una cosa en común: su amor por el club blanco.

Una relación que viene de atrás en un reconocimiento mutuo. Así hablaba el luso del asturiano en el Gran Premio de Gran Bretaña hace un año: «Me identifico mucho con Fernando y, para mí, obviamente siempre llega un nuevo talento; la Fórmula 1 está llena de talento, pero Fernando es Fernando», reconoció. Y, como era de esperar, Mourinho no iba a fallar a la cita de apoyarle antes del Madring: «Me gusta mucho su personalidad. Es de los mejores siempre, aunque no le den un buen coche», dijo en la rueda de prensa previa al Rayo.

Hasta horas antes de la carrera insistió en ser ‘alonsista’: «No teniendo coche para ganar y prácticamente no teniendo coche para puntos, tengo amistad con Fernando, me gusta mucho su personalidad, es uno de los mejores siempre, incluso si le dan un coche que no es bueno», recalcó. Es por ello que Fernando Alonso le devolvió el guiño subiendo a redes sociales el abrazo entre ambos en la casa de Aston Martin en Madrid: «¡The Best! (¡el mejor!)», escribió en su perfil de Instagram.

Sporting support in Spain. 🇪🇸 Fernando and our team were joined by sports legends past and present in Madrid for the #SpanishGP pic.twitter.com/5o7yHVYB6a — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 14, 2026

También estuvieron otros jugadores del Real Madrid como Vinicius, Militao, Bellingham, Courtois, Valverde, Camavinga, Cucurella, entre muchos otros. Hasta Florentino Pérez tampoco falló a la cita. Una conexión entre el Real Madrid y Fernando Alonso que rezuma madridismo.