La broma de Ancelotti a Bellingham nada más conocerle tras fichar por el Real Madrid

Jude Bellingham se ha estrenado en YouTube contando una anécdota que tuvo con Carlo Ancelotti cuando llegó al Real Madrid. El futbolista inglés ha lanzado su nuevo canal denominado ‘Detrás de los focos’, donde publicará cuatro episodios cada semana, ha debutado hablando de su amor por el Real Madrid y una broma que tuvo con el técnico italiano a su llegada al conjunto madridista después de que su hermano Jobe, de 18 años, anotara un doblete con el Sunderland.

El centrocampista contó que Ancelotti le dijo que habían fichado «al Bellingham equivocado». Jobe marcó dos tantos con el Sunderland en la Championship, la Segunda División inglesa, en los primeros días de Jude en el Real Madrid y desató las bromas de Ancelotti. «Recuerdo que mi hermano Jobe marcó dos goles para el Sunderland y entonces Ancelotti se me acercó y me dijo ‘hemos comprado al Bellingham equivocado…’», confesó el futbolista del Real Madrid en su canal.

Esta broma desató las risas de ambos, pero Carletto no se quedó ahí y agregó: «No, en serio, lo voy a fichar». Jude le siguió el juego a su entrenador y «le pregunté dónde jugaría Jobe y Ancelotti me dijo ‘en tu posición’». Todo terminó con el preparador italiano dedicándole una sonrisa a su futbolista tras la broma: «Finalmente, me dedicó una pequeña sonrisa», reconocía Bellingham.

El técnico madridista siempre ha destacado por su conexión con los jugadores. En una reciente comparecencia en México, Ancelotti comentó que le gusta tener relación personal con sus futbolistas, además de profesional, para poder sacarles el máximo partido a cada uno de ellos. «Yo intento tener relación a nivel personal además de profesional porque así puedes sacar mejor rendimiento del profesional», confesó.

«Lo intento hacer. No es sencillo porque el jugador siempre quiere jugar. Y 11 lo hacen, pero 15 van a mirar el partido. Eso es lo más complicado. Pero si tú logras tener una buena relación personal, esto te ayuda a trabajar mejor», añadió el italiano. Lo cierto es que su método funcionan y las pruebas lo reflejan. Desde que Carlo regresó al Real Madrid, el equipo está rindiendo a un gran nivel y en su segundo año lograron conquistar Liga y Champions.

Bellingham, descartado para Anoeta

A día de hoy, Jude Bellingham se encuentra recuperándose de unas molestias físicas. El preparador transalpino confirmó en rueda de prensa que el inglés no podrá estar en San Sebastián y es duda para el debut en Champions contra el Stuttgart el próximo martes. El centrocampista completó la sesión con el grupo en el entrenamiento del jueves, pero este viernes ni él ni Tchouaméni han saltado al verde para ejercitarse junto al resto de compañeros.

Carletto aseguró que ninguno de los dos estará disponible para enfrentarse a la Real Sociedad en Anoeta, pero no los descarta para el estreno europeo. «No van a jugar porque es muy pronto. Sólo han hecho una parte del trabajo. Veremos si pueden llegar al partido contra el Stuttgart», afirmó al ser preguntado sobre el estado de Bellingham y Tchouaméni.