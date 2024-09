Bellingham mantiene en vilo al Real Madrid

El pasado 23 de agosto, el Real Madrid emitía un comunicado oficial en el que informaba de una lesión de Jude Bellingham. Nada más comenzar la temporada, el imprescindible centrocampista inglés debía parar durante un mes por una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha. Pero el inglés ha ido apurando plazos hasta soñar con poder ir convocado a San Sebastián este fin de semana. Sería una genial noticia para Carlo Ancelotti, pero a día de hoy es imposible predecir lo que ocurrirá con el ex del Dortmund.

Y es que ya lo dijo Bellingham nada más lesionarse: «No hay nada que odie más que perderme partidos, pero trato de ver el lado positivo y tal vez mi cuerpo me esté diciendo que necesita un poco más de descanso después de un año ajetreado». El inglés reconocía que necesitaba más descanso después de un verano en el que ha habido Eurocopa y donde su selección llegó hasta la final.

A las primeras de cambio, Bellingham cayó lesionado y mostraba su frustración en redes sociales: «Estoy muy frustrado, pero apoyaré a los muchachos como un fanático hasta que pueda volver a unirme a ellos en mi mejor forma. Gracias por sus mensajes de preocupación y apoyo. ¡Mucho amor y Hala Madrid!».

Pero el inglés ha ido entrenando y preparándose a destajo para reaparecer lo antes posible. De hecho, se especulaba con que podía regresar para este fin de semana ante la Real Sociedad, pero en el primer entrenamiento de esta semana, el inglés lo ha hecho en solitario y todavía no está preparado para unirse al resto de sus compañeros. Lo tiene difícil, pero el jugador inglés hará todo lo posible para darle una variante más a un Carlo Ancelotti con una plantilla mermada por las lesiones.

Bellingham apura sus opciones

El centrocampista se lesionó el pasado 23 de agosto del músculo delgado plantar y en teoría debería haber estado un mes en el dique seco. Pero Bellingham viene acortando plazos y está próximo a ser la mejor noticia de este mes para el Real Madrid, que ha perdido hasta cuatro efectivos en los últimos siete días (Mendy, Tchouaméni, Militao y Ceballos).

Bellingham podría aligerar la enfermería, pero realmente su vuelta no se confirmará hasta que se pruebe a él mismo sobre el césped de la ciudad deportiva Real Madrid. Y por el momento, el inglés no se ha dejado ver por los campos de entrenamiento y se ha mantenido al margen dentro del gimnasio. La expedición blanca viajará a San Sebastián en la mañana del sábado y el deseo del inglés es subirse al avión para poder jugar algunos minutos en el Reale Arena. No obstante, todo dependerá de cómo evolucione de su lesión, las sensaciones que el propio jugador tenga y lo que acuerde con los servicios médicos del club, así como con Carlo Ancelotti.