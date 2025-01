El Brest recupera el modo Champions con una victoria antes de recibir al Real Madrid

El Brest vuelve a la senda de la victoria antes de recibir en Champions League al Real Madrid. El conjunto francés se impuso por la mínima ante el Le Havre, a domicilio, a tres días de jugarse el pase a los octavos de final de la máxima competición ante los madridistas. Un gol de Ludovic Ajorque en la primera mitad fue suficiente para que los de la Bretaña francesa se llevaran los tres puntos, recuperando así sensaciones tras su contundente derrota ante el Shakhtar.

El conjunto francés llegaba obligado a ganar para no desprenderse de la parte alta de la clasificación en la Ligue 1. Después de sorprender en la fase de liga de la Champions, donde suman 13 puntos de 21 posibles y están con opciones de meterse aún entre los ocho primeros, el equipo necesitaba los tres puntos para seguir inmerso en la pelea por los puestos europeos en su campeonato.

Después de un arranque nada bueno, mejoraron en los últimos meses hasta situarse de nuevo entre los mejores de la clasificación. Todo, tras ser uno de los clubes que sorprendieron en este novedoso formato de la Liga de Campeones. Después de caer ante el Shakhtar por 2-0, el equipo galo se impuso por 0-1 a domicilio al Le Havre, alargando su racha en la Ligue 1, sumando su tercera victoria consecutiva.

La victoria les deja en octava posición de la Ligue 1, con 28 puntos al término de la primera vuelta. Se quedan a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a la próxima Champions, donde ahora mismo están PSG, Marsella, Mónaco y Lille, mientras que el Olympique de Lyon es quinto con otros 32 puntos, en puestos de Europa League.

El Madrid buscará los octavos ante el Brest

El conjunto blanco se medirá el próximo miércoles 29 de enero al conjunto francés. El Real Madrid se medirá al Brest en la última jornada de la Champions League, en busca de unos octavos de final que, pese a ganar, tienen muy complicados. De hecho, los madridistas llegan un punto por detrás en la clasificación, puesto que suman 12 por los 13 que tienen los galos.

Los de Ancelotti llegan en decimosexta posición, pero sólo un punto por detrás del octavo, que es el Bayer Leverkusen. Igualados con el conjunto alemán hay hasta cinco equipos, mientras que los blancos lo están con Dortmund, Bayern, Juventus y Celtic. Al tener a tantos equipos por delante, los blancos tienen muy complicado meterse entre los ocho primeros incluso ganando, algo que no le sucede al Brest.

Aunque el partido ante el Brest sea a domicilio, el equipo francés no jugará en su estadio. El conjunto local no puede jugar en el Francis-Le Blé al no cumplir con los requisitos de UEFA, por lo que jugarán en Guingamp, que se encuentra a unos 100 kilómetros de Brest. Será en el estadio Roudourou, con capacidad para 18.000 espectadores donde jueguen. Un estadio en el que el Brest ha ganado a Sturm Graz y PSV, empatando también contra el Leverkusen de Xabi Alonso.