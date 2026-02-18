Brasil lanza un mensaje urgente de apoyo a Vinicius: «El racismo es un delito, Vini no estas solo»

La Confederación Brasileña de Fútbol -el equivalente de la RFEF en ese país- ha lanzado un mensaje urgente tras el acto de racismo que sufrió Vinicius por parte de Prestianni, jugador del Benfica, en el partido de Champions en Lisboa. «El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar», señalan desde el máximo organismo del fútbol de Brasil, apoyando de forma rápida a Vinicius.

«La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa», empieza el comunicado de la CBF, publicado pocos minutos después de los hechos ocurridos en el Estadio Da Luz.

Vinicius pidió al árbitro François Letexier activar el protocolo antirracista en el fútbol durante el Benfica – Real Madrid de Champions. Justo después del gol del brasileño, que era el 0-1 del equipo blanco (que vistió de azul en Lisboa), Vinicius denunció un insulto racista por parte de Prestianni, jugador del Benfica. «Me ha dicho mono», se pudo leer en los labios de Vinicius.

Ante ello, el fútbol brasileño apoyó a Vinicius. «Vini, no estás solo», dicen desde la Confederación Brasileña de Fútbol, en la que aplauden al árbitro François Letexier: «Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted».

El partido estuvo parado varios minutos en la segunda parte por este motivo, con un lío monumental tras el gol de Vinicius. En lo que a este caso racista se refiere, el jugador del Real Madrid se dirigió al árbitro para decirle que le había dicho insultos racistas. El colegiado Letexier hizo el gesto con el que se denuncian estos comportamientos racistas en un partido: hacer una ‘X’, es decir, cruzar los brazos. Este es el inicio del protocolo antirracista que en este caso se activó por los insultos de un futbolista del Benfica a Vinicius.

«Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre», añaden desde la Confederación Brasileña de Fútbol, que es el principal órgano futbolístico de Brasil, sobre lo sufrido por Vinicius por parte de Prestianni.