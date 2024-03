Brasil avisa con los insultos a Vinicius: «Tomaremos medidas drásticas»

El seleccionador de Brasil, Dorival Júnior, se ha puesto duro en cuanto al asunto Vinicius y ha anunciado que tomarán «decisiones drásticas si pasa algo» con él. Sin haber debutado todavía en el banquillo de la canarinha, pues lo hará el próximo sábado a las 20:00 horas contra Inglaterra en Wembley, el brasileño ha sido muy crítico con la situación que viene atravesando su jugador en los últimos tiempos.

Estas palabras vienen por lo que le sucede a menudo en la Liga, una competición en la que aficionados de algunos estadios han proferido insultos racistas contra él. La última vez se produjo la semana pasada en los aledaños del Metropolitano, donde le cantaron «Vinicius chimpancé» antes de que el Atlético de Madrid se enfrentase al Inter de Milán en Champions. Y el pasado sábado en El Sadar tuvo que soportar otro tipo de ofensas como «Vinicius muérete».

Es por eso que Dorival ha sido tajante a la hora de denunciar todo este tipo de situaciones lamentables y también ha anunciado que no le temblará la mano a la hora de tomar decisiones si esto vuelve a suceder. Vinicius jugará los dos partidos con Brasil en Europa, uno en Wembley y otro en el Santiago Bernabéu contra España. La canarinha ya jugó recientemente en nuestro país y ese día, según afirmó un amigo del futbolista del Real Madrid, el extremo sufrió racismo en el campo del Espanyol durante el partido contra Guinea.

«Tristemente, está sucediendo en todo el mundo. La ignorancia aún persiste. Las autoridades deben tomar medidas más severas. Esta situación con Vinicius, en particular, ya ha traspasado la línea. El pueblo español en general es un pueblo muy amable, respetuoso y sobre todo pacífico, y no debería verse manchado su imagen por un puñado de gente malintencionada», afirmó Dorival en una entrevista concedida a The Guardian.

Dorival defiende a Vinicius… y a Brasil

Además, fue más allá y denunció situaciones similares que se viven a diario en su país, Brasil: «Debería ser posible localizar a las personas que cantan si la policía se lo propone. Es como en nuestro país, donde muchísimas personas sufren cada día. Pero son silenciados por la ineficiencia e ineficacia de las autoridades».

«Necesitaremos analizar y equilibrar toda la información en esos momentos, pero debemos estar preparados para tomar medidas drásticas si vuelve a suceder. Vinicius es todavía un niño. Todavía está terminando su educación y esta minoría no puede tratarlo así», añadió.

Aunque Brasil no pasa por un buen momento, Dorival, que espera tener un feliz debut, defendió a capa y espada a su selección: «Es mucho más respetada fuera de nuestro país que aquí. La gente no tiene idea de cuánto se habla del fútbol brasileño fuera de nuestro país. Y no me di cuenta de eso con sólo conseguir este trabajo ahora. No, lo hago desde 2012. Cada año visitaba un club u otro. Tuve la oportunidad de conversar con jugadores, directivos y técnicos en el exterior que siempre mostraron un gran respeto y admiración por el fútbol brasileño. Esto no sucede en casa».