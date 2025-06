Brahim superstar en Marruecos

Todo está saliendo tal y como esperaba el Real Madrid con Brahim en Marruecos. Cuando el atacante decidió decantarse por la selección africana, la entidad madridista lamentó que no jugara con España, pero, al mismo tiempo, no tardó ni un segundo en ver que el malagueño iba a ser un auténtico filón de marcas y patrocinios en esta nueva etapa. Y así está sucediendo.

Brahim es una de las principales imágenes de Marruecos, la selección más importante de África en estos momentos. El jugador del Real Madrid es el que más ingresos por patrocinios está generando para los Leones del Atlas y, a nivel mundial, uno de los futbolistas que más marcas publicitarias atrae.

Brahim es la imagen principal de Marruecos dentro y fuera del campo. El madridista está en todos los lados, juegue o no. En este parón de selecciones no va a disputar ni un solo minuto. No lo hizo contra Túnez y no lo hará frente a Benín, en dos encuentros amistosos. Y es que la Federación Marroquí quiere proteger a uno de sus principales futbolistas antes del Mundial de Clubes, que jugará con el Real Madrid en Estados Unidos, aunque el delantero sí ha querido estar en la concentración junto a sus compañeros, lo que le ha servido para seguir entrenando y no perder el ritmo en estas semanas sin fútbol de clubes.

En los últimos meses, Brahim se ha convertido en el único jugador que ha sido portada de Forbes, revista especializada en negocios y finanzas. También ha actuado en películas como Cazafantasmas y Bad Boys, tiene una marca de agua propia y es la imagen de Orange Maroc, lo que lleva a que su imagen se vea en cualquier rincón del país.

Brahim es una auténtica superestrella en Marruecos, un jugador diferencial dentro y fuera del campo y una de las principales bazas de los Leones del Atlas para hacer un gran papel el próximo verano en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras tanto, pensando en el Real Madrid, está muy feliz por continuar en el equipo blanco en esta nueva etapa. Tras el curso anterior, complicado para todos, pero donde destacó en encuentros importantes como contra el Manchester City o el Atlético de Madrid, está muy contento de ponerse desde ya a las órdenes de Xabi Alonso en una nueva era en la que se espera que sea importante.