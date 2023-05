El bonito homenaje del Flamengo a Vinicius en Maracaná

El Flamengo, club donde Vinicius comenzó su carrera y de donde salió cuando fichó por el Real Madrid, quiso apoyar al brasileño con un gran mosaico en el encuentro que enfrentó a su ex equipo con el Cruzeiro en Maracaná. «Todos con Vinicius» se podía leer en uno de los laterales del estadio.

Vinicius no dudó en utilizar las redes sociales para agradecer a su ex equipo este gesto de apoyo. «¡¡¡Gracias por todo!!! ¡¡¡Nací flamengo y siempre te querré!!!», escribió el jugador del Real Madrid, que no pudo jugar con su equipo en Sevilla por las molestias que sufre en la rodilla. El club brasileño publicó un vídeo en el que se podía leer: «Maracaná es tuya, Vinicius. El mundo es tuyo. Sin retroceso. Cuenta con nosotros».