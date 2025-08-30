El Bernabéu toma la palabra contra el Mallorca

El Real Madrid regresa al estadio Santiago Bernabéu a tres días de que se cierre el mercado de fichajes, que pondrá punto final el lunes a las 23:59 horas. Los hombres de Xabi Alonso llegan a este encuentro con la plantilla aparentemente cerrada, puesto que sólo un último intento de algún equipo por Ceballos podría provocar una operación relámpago en las últimas horas de mercado. No se espera, pero tampoco se puede descartar al cien por cien.

«Es probable, pero no me quiero pillar los dedos antes del cierre. Siempre atentos, pero vamos a esperar. Tiene pinta», aseguraba Xabi Alonso en la previa del encuentro. Por ello, con esta situación, ahora será el estadio Santiago Bernabéu el que tomará la palabra en el duelo que enfrentará a los blancos contra el Mallorca.

En el punto de mira estará Vinicius Junior, que fue suplente el pasado domingo en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. OKDIARIO desveló el pasado lunes que quería hacer las maletas e irse del conjunto blanco antes de que acabe este mercado de fichajes. La suplencia en Oviedo fue un antes y un después para el delantero. Por primera vez en mucho tiempo tuvo la sensación de que ya no era intocable. Su rendimiento futbolístico lleva tiempo sin estar al nivel que mostró en el pasado y Xabi Alonso decidió prescindir de él ante los asturianos. A falta de media hora le dio entrada y respondió con una asistencia a Mbappé y un gol.

Ahora, ante el Mallorca, apunta a titular y el graderío estará pendiente de su rendimiento. El brasileño lleva alejado desde hace varios meses de su nivel, lo que provoca un runrún que ha llegado a la grada. El madridismo le arropará en su mayoría y en un principio, pero si no sube su nivel, el sentir de los aficionados podría cambiar.

Un culebrón llamado Ceballos

Otro que ha puesto su futuro en jaque en los últimos días ha sido Dani Ceballos. El utrerano, una vez más, ha querido irse del Real Madrid y nunca ha estado tan cerca de conseguirlo. El club blanco llegó a un acuerdo con el Olympique de Marsella el pasado martes, pero finalmente no llegó a un entendimiento con el jugador.

Los continuos flirteos de Ceballos con el Betis y su deseo siempre de salir han terminado de agotar a un madridismo que, contra el Mallorca, se tendrá que ver cómo le recibe. La opción de que sea pitado es más que probable, ya que el hartazgo entre los aficionados es notable.

El cambio de Rodrygo

Por otro lado, Rodrygo ha cambiado su situación. Seguirá en el Real Madrid, a pesar de las muchas especulaciones que han aparecido, y ante el Oviedo fue titular, donde cuajó una hora más que notable. Es cierto que él podía querer más, pero Xabi quedó satisfecho. Ahora, el Bernabéu le recibirá con cariño y con ganas de que empiece a ser importante.