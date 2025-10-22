El Bernabéu prepara un homenaje a Lucas Vázquez con un espectacular tifo

En el momento de saltar al césped para el inicio del duelo ante la Juventus, los jugadores del Real Madrid tendrán un aliciente en la grada. El fondo sur del Santiago Bernabéu desplegará un tifo en homenaje a su ex compañero Lucas Vázquez. Éste consta de una imagen de un niño vestido con una chaqueta verde y sosteniendo una bufanda del conjunto merengue, basada en una fotografía publicada por el jugador gallego en sus redes sociales en el año 2017.

El que fuera futbolista del Real Madrid durante 10 temporadas, en las que levantó 23 títulos y cinco Champions, lo hizo en las horas previas a un partido en el Bernabéu ante el FC Barcelona. «Sé lo que se siente en la grada y por eso lo dejo todo en el campo. Con bufanda o con balón, MADRIDISTA DE CORAZÓN. ¡A por ellos!», comentó junto a una estampa con la que hizo gala de su pasión por el Real Madrid desde niño.

La elección de este tifo para el encuentro de Champions ante la Juventus no es casual. Una temporada después de su mensaje, en la 2017/18, ambos conjuntos se midieron en los cuartos de final de la máxima competición de clubes. El 0-3 logrado por los blancos en Turín parecía definitivo para la eliminatoria, pero la Vecchia Signora no dio su brazo a torcer. La Juve igualó la contienda en el Bernabéu en el minuto 61, cuando Matuidi puso el 0-3. Con el partido encaminándose a la prórroga, Lucas Vázquez provocó un penalti en el descuento que transformó Cristiano Ronaldo. El Real Madrid acabaría levantando su decimotercera Champions tras vencer al Bayern en semifinales y al Liverpool en la final.

El tifo que se desplegará esta noche sobre el fondo sur del Bernabéu homenajeará a uno de los tres canteranos, junto a Nacho y Dani Carvajal, presentes durante los años más exitosos de la historia reciente del Real Madrid. Lucas Vázquez regresó a la capital tras un año de fogueo en el Espanyol, y en su primera temporada ya asumió la responsabilidad de tirar un penalti en toda una final de Champions ante el Atlético de Madrid. Su papel de jugador de rol, sin llegar a contar nunca con un puesto fijo en el once, le convirtieron en un imprescindible en el vestuario. La imagen del tifo, adelantada por el usuario de X @Dr__Ignacio, recuerda la pasión madridista de Lucas desde antes de enfundarse la casaca blanca del Real Madrid.