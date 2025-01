El Bernabéu dicta sentencia en Copa del Rey contra el Celta

El estadio Santiago Bernabéu tomará por primera vez la palabra en este 2025. El coliseo madridista no había abierto las puertas en este nuevo año hasta este momento y lo hará para presenciar en directo unos octavos de final de la Copa del Rey contra el Celta marcados por la hecatombe madridista del pasado domingo, donde los hombres de Ancelotti cayeron goleados por 2-5 contra un Barcelona infinitamente superior a los madridistas.

No se esperan ni grandes pitadas ni grandes broncas a un equipo que ha sumado más de lo que ha restado en los últimos tiempos, pero sí un ambiente tenso. Si el Real Madrid responde, su hinchada será la primera en estar a su lado, pero como detecten que los hombres de Ancelotti no están a la altura de lo esperado, la noche se podría complicar en Chamartín.

Y es que, hace tiempo que la afición madridista no entiende determinadas actitudes de su club. No comprende, por ejemplo, el silencio del Real Madrid en el ‘caso Olmo’. Los blancos en ningún momento dijeron nada al respecto y cuando se le preguntó a Ancelotti en rueda de prensa dejó claro que era evidente que tenía un pensamiento, pero que no lo iba a compartir públicamente. Hombre de club como pocos.

El mensaje a la afición

El aficionado del Real Madrid no comprende el compadreo que el club blanco mantiene con su eterno rival deportivo, aunque la explicación es sencilla. En la guerra emprendida por Florentino Pérez y su directiva con el modelo de fútbol actual, que no beneficia a absolutamente nadie -ni clubes ni jugadores- necesita tener a un Barcelona fuerte. Por ello, entre ponerse en contra de los de Laporta o tratar de asestar un golpe a la Liga de Tebas, desde las oficinas de Valdebebas lo tienen claro.

El principal problema es que el Real Madrid no está siendo capaz de transmitir esta idea a su afición. O, por lo menos, estos no están siendo capaces de comprenderlo. Todo esto se une al momento deportivo. A pesar de que los blancos han sido capaces de ganar ya dos títulos esta temporada, están bien posicionados en la Liga y, a priori, la clasificación para el playoff de la Champions no corre peligro, el 9-2 que le ha asestado de global el Barcelona en sus dos últimos enfrentamientos ha levantado unas ampollas que generan un ambiente muy tenso en el estadio Santiago Bernabéu.

En definitiva, el Real Madrid se estrenará en este 2025 en el Santiago Bernabéu con una afición fría que no le abroncará desde el primer minuto, pero que espera que los de Ancelotti cumplan en el terreno de juego para no tener que abroncarles, algo que, hasta el momento, sólo ha tenido que soportar Tchouaméni.