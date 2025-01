La alineación del Real Madrid para el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey que enfrenta a los blancos contra el Celta en el estadio Santiago Bernabéu tiene su principal duda en el centro de la defensa. Ancelotti dejó claro que va a apostar por los mejores, siendo Lunin el portero titular de los madridistas en un duelo a partido único sin margen de error.

En defensa, los laterales apuntan a ser propiedad de Lucas Vázquez, en la derecha, y Fran García, en la izquierda. La pareja de centrales es la zona donde más dudas hay. Ancelotti defendió a Tchouaméni, por lo que apunta a titular, aunque no se puede descartar que sea Asensio el que empiece el encuentro de inicio. El que es intocable es Rüdiger.

En el centro del campo, Valverde, Bellingham y Ceballos parecen fijos, mientras que la duda está en saber si Ancelotti apostará por Asensio en el centro de la defensa, lo que podría llevar a Tchouaméni al centro del campo. Si no, el elegido será Camavinga.

Y arriba no hay espacio para el debate. Rodrygo será el sacrificado y Ancelotti apostará por Vinicius y Mbappé como principales referencias ofensivas.

Ancelotti planea cambiar el dibujo

Ancelotti planea cambiar el sistema. Tras el batacazo sufrido contra el Barcelona en la Supercopa de España, donde los blancos recibieron un 2-5 que pudo ser todavía más sonrojante y que hizo mucho daño en el vestuario del conjunto blanco, el técnico del Real Madrid hará cambios en su sistema. No era para menos. La imagen fue deplorable, lamentable. Y el italiano, junto a su cuerpo técnico, busca soluciones para tratar de reconducir la marcha de su equipo.

La idea de Ancelotti para el futuro más cercano es regresar al 4-4-2 y abandonar el 4-3-3 que parecía que le estaba dando resultado, pero que saltó por los aires en Yeda. El plan del preparador italiano es cambiar otra vez el sistema, aunque con variaciones.

Ancelotti quiere cambiar el dibujo y sabe que deberá sacrificar a uno de los tres titulares del tridente, que será Rodrygo Goes. Más o menos justo, Vinícius y Mbappé no se tocan. Y al mismo tiempo, reforzará el centro del campo con cuatro jugadores. La idea es rescatar a Tchouaméni de la posición de central cuando Alaba empiece a tener minutos. El plan en la medular es que esté formada por el galo, Camavinga, Valverde y Bellingham, aunque tratarán que el inglés no se vuelva a perder en la banda, como pasó en un tramo de la temporada.

Es decir, la idea es que Bellingham en acciones defensivas sí caiga a la banda izquierda, pero cuando el equipo ataque forme en esa punta del diamante que tan buen resultado le ha dado. Donde encuentra su mejor rendimiento, ya que esa es su posición.

Posible alineación del Real Madrid

Esta es la posible alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Celta: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni o Asencio, Fran García; Camavinga o Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Bellingham; Vinicius y Mbappé.