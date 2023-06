Benzema no garantiza su continuidad en el Real Madrid: «Por el momento estoy aquí»

Karim Benzema rompió su silencio en el Casino de Madrid durante la entrega del Marca Leyenda que le entregó el periódico deportivo. El francés, que está cerca de abandonar el Real Madrid tras 14 años y siendo capitán del club blanco, para iniciar una nueva aventura en Arabia Saudí, explicó que está «muy orgulloso» de su trabajo y que disfruta «de cada entrenamiento y partido». «Ir a Valdebebas no es un trabajo, el día que sea un trabajo no quiero más. Yo disfruto como un niño. Como hoy y como mañana», explicó.

«Por el momento estoy aquí, disfruto cada día y hay un partido este domingo», respondió a una niña que le preguntó sobre si iba a seguir en el Real Madrid. El capitán no quiso confirmar nada, aunque aseguró que «habla Internet y la realidad no es Internet».

«Estoy orgulloso de mi carrera. Recuerdo cuando firmé, que era un niño de 21 años, y pensaba sólo en disfrutar y ganar trofeos. Lo he hecho en el Real Madrid», aseguró el francés. «Siempre fue un sueño venir porque es el mejor club de la historia. De niño soñaba con jugar un día en el Bernabéu», añadió.

«Creo que el día que Florentino Pérez fue a mi casa es uno de los más felices de mi vida. Yo le pregunté si era el que había fichado a Zidane o Ronaldo», explicó el todavía capitán del Real Madrid al recordar el día en el que el máximo mandatario blanco se desplazó a Lyon para ficharle.

Benzema también recordó cómo ganaron la Decimocuarta: «El camino de la Champions del año pasado fue muy impresionante. Lo que pasó con la gente y con las remontadas fue muy especial. No sé si pasará algo así otra vez, pero fue muy especial». «Cuando estoy en el campo siento lo que me quieren, por eso doy todo en el campo. Jugamos once en el campo, el banquillo y necesitamos a la afición», explicó sobre los seguidores del equipo blanco.

«No soy un nueve, un nueve y medio o un 10, a mí me gusta hacer otras cosas además de meter goles. No voy a decir que soy único, pero intento hacer cosas que no hace otro delantero», explicó el galo a la hora de definirse.

El futuro de Benzema está en el aire. Karim está cerca de poner punto final a 14 años en el Real Madrid. De confirmarse su adiós, el francés dejaría el club blanco para poner rumbo a Arabia Saudí, donde se unirá al Al Ittihad. La oferta que le ha puesto encima de la mesa el conjunto saudí, de 200 millones de euros por dos temporadas, y el plan que el Gobierno árabe tiene con él, ya que será embajador de la candidatura del Mundial de 2030 que llevarán a cabo junto a Grecia y Egipto, le han terminado de convencer.

Benzema comunicó esta oferta al Real Madrid en la tarde del martes. El francés habló con Florentino Pérez y el presidente le explicó que le iba a dejar decidir lo que él quisiese. El máximo mandatario blanco le dio tiempo para que se lo pensase y le mostró el deseo del club de que continuase. Las próximas horas serán decisivas.

De marcharse, Karim Benzema dejaría el Real Madrid tras 14 temporadas en las que ha ganado 25 títulos, ha disputado 647 partidos en los que ha hecho 353 dianas, lo que le sitúa como el segundo máximo goleador histórico del club blanco, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo. En cuanto al palmarés, ha ganado cinco Champions, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. A nivel individual también lo ha conseguido todo, incluido el Balón de Oro y The Best.