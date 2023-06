La salida de Karim Benzema del Real Madrid parece que es un hecho e incluso el futbolista ha compartido una publicación a través de las redes sociales del periodista que ha informado sobre su marcha. Todo hace indicar que el galo podría anunciar esta tarde que deja el club blanco después de 14 años y un palmarés majestuoso.

«Los goles, los trofeos, el estilo, el legado: uno de los más grandes», afirma el mensaje de Julien Laurens, periodista de ESPN que en la tarde de este jueves ha confirmado que Benzema se marcha del Real Madrid.

Karim Benzema has decided to leave Real Madrid after 14 years and 25 trophies including 5 Champions Leagues. His legacy is immense. An incredible person and an incredible player. One of the greatest ever. @ESPNFC

— Julien Laurens (@LaurensJulien) June 1, 2023