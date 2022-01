Benzema se retiró con molestias en los isquios y el martes será sometido a pruebas

Karim Benzema tuvo que abandonar el terreno de juego por precaución a los 57 minutos del partido que midió al Real Madrid contra el Elche en el Santiago Bernabéu tras sufrir molestias en el isquio izquierdo. El galo no ha sentido pinchazo y se retiró para evitar males mayores. El martes será sometido a pruebas para confirmar la dolencia. Su lugar en el campo lo ocupó Luka Jovic.

Benzema no guardará un gran recuerdo de este partido. A parte de las molestias, falló un gran número de ocasiones durante la primera mitad. Especialmente llamativo fue el penalti que mandó las nubes. El primero que falla con el Real Madrid en los 17 lanzamientos que ha ejecutado hasta la fecha. La única buena noticia es que los hombres de Carlo Ancelotti no tendrán que volver a jugar hasta el próximo 3 de febrero, por lo que podría tener tiempo de recuperarse si la dolencia, como parece, no es grave.