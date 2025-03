Benzema abre de par en par la puerta de su regreso al Real Madrid

Karim Benzema, ex jugador del Real Madrid y actual estrella del Al-Ittihad saudí, ha concedido una extensa entrevista en la que repasa su carrera. El atacante comparte sus pensamientos sobre el futuro del fútbol y su posible futuro camino tras colgar las botas. El delantero francés, ganador del Balón de Oro en 2022, ofrece una mirada más personal sobre su larga carrera y revela cuáles son sus aspiraciones cuando se retire del mundo del fútbol.

Conocido por su visión de juego y habilidad técnica en el campo, Benzema sorprendió al descartar la posibilidad de convertirse en entrenador tras su retirada. «Entrenador no sé, me parece más complicado que ser jugador», confesó el francés. Sin embargo, dejó claro su deseo de mantenerse ligado al mundo del fútbol, y en particular, al Real Madrid. «Cerca del fútbol quiero estar. Quiero estar cerca de Florentino cuando me retire», afirmó, sugiriendo un posible rol directivo o de asesoría en el club blanco.

Benzema y los inicios en Chamartín

Recordando sus primeros días en la capital española, Benzema no escatimó en detalles sobre las dificultades que afrontó. «Fue muy complicado. No sabía cómo era el entorno en Madrid. Vengo de abajo, si bajaba los brazos sabía que no iba a triunfar, pero tenía talento», compartió el ariete.

En su entrevista en «Los Amigos de Edu», el francés destacó los retos de adaptarse a un nuevo país, idioma y cultura, especialmente siendo joven y estando lejos de su familia. «De joven es difícil aceptar las críticas, la gente no entiende que soy joven, que no entiendo el idioma y que estoy lejos de mi familia», explicó Benzema.

Sin embargo, estas experiencias forjaron su carácter. «En el Madrid aprendes rápido a ser fuerte mentalmente. Ahora, las críticas me hacen gracia», afirmó, demostrando cómo la adversidad lo transformó en el líder resiliente que llegó a ser.

Los motivos del adiós

La salida de Benzema del Real Madrid fue un momento crucial en su carrera, y el delantero explicó las razones detrás de esta decisión. «Lo hice todo, empecé como un niño y terminé como un hombre. Con todos los títulos y con el Balón de Oro, me quería ir en lo alto», reveló el Nueve.

Esta declaración refleja no solo su deseo de preservar su legado, sino también su profundo respeto por el club. «Nadie sabe cómo hubiera rendido el próximo año. Para mí el Real Madrid es el mejor club del mundo y no quería irme a competir a otro equipo que se pudiese enfrentar contra el Madrid como el PSG o el City», añadió, demostrando su lealtad incluso después de su salida.

Sobre Mbappé y Vinicius

Benzema también ofreció su visión sobre la situación de su compatriota Kylian Mbappé, comparándola con su propia experiencia. «Su situación es diferente a lo que me pasó a mí. Yo llegué muy joven con 21, él llegó con 25», observó Karim. El ex madridista no dudó en advertir sobre la intensidad de jugar en el Santiago Bernabéu. «Sabe que en el Madrid, si fallas, te matan porque te han traído únicamente para meter goles. La presión allí es una barbaridad», subrayó el atacante del Al-Ittihad.

Finalmente, Benzema mostró su lado más empático al hablar sobre Vinicius y el Balón de Oro. «Fue determinante en cada partido el año pasado en el que ganó la Champions. Yo me siento a ver fútbol y veo que hace cosas que solo hacen los mejores», relató, elogiando el talento del brasileño. El francés reveló incluso un gesto personal hacia el carioca. «Le mandé un mensaje cuando no ganó el Balón de Oro, estaba triste», zanjó.