Benfica-Real Madrid: maestro y alumno se reencuentran con los octavos como objetivo

Benfica y Real Madrid se ven las caras (21:00 hora peninsular española) en la octava jornada de la fase liga de la Champions. Da Luz será testigo de un encuentro que no se celebra desde el 17 de marzo de 1965. Los lusos necesitan ganar para aspirar a clasificarse a los playoff y seguir vivos en la máxima competición continental, mientras que los blancos estarán en octavos sumando los tres puntos, lo harán casi con total seguridad si empatan y podrían quedarse fuera del top-8 si pierden.

El Real Madrid tiene como gran objetivo clasificarse directamente a los octavos de final de la Champions. Y es que quedar entre los ocho primeros permitiría a los de Arbeloa evitar un peligroso e incómodo playoff. Por ello, el objetivo número uno de los madridistas es ganar en Lisboa para acabar entre los tres primeros clasificados.

El Real Madrid será tercero si vence al Benfica, lo que le aseguraría jugar la vuelta tanto de los octavos de final como de los cuartos en el estadio Santiago Bernabéu. La vuelta de las semifinales la jugarían en casa si no caen antes Arsenal o Bayern. No obstante, hay una opción de que los madridistas sean segundos. Para ello, los alemanes deberían perder contra el PSV y los madridistas sumar la victoria.

Con un empate, podría ser suficiente para estar dentro de los ocho primeros, ya que la diferencia de goles de los blancos (+11) es muy favorable. En caso de derrota y que otros resultados no acompañen, el equipo de Arbeloa jugaría el playoff.

Maestro vs alumno

Mourinho y Arbeloa mantienen una excelente relación desde que ambos cruzaron sus caminos en el Real Madrid. El portugués fue el entrenador del conjunto blanco entre 2010 y 2013, mientras que el actual técnico madridista fue el mayor exponente del llamado mourinhismo. Nadie lo entendió y defendió como el salmantino.

Ambos mantienen una excelente relación desde ese momento y Arbeloa, siempre que tiene la oportunidad, muestra su admiración por el técnico portugués. «Sabéis todos lo que significa Mourinho para mí y cuando habla siempre intento escucharlo y analizarlo», aseguraba recientemente el entrenador madridista.

Tchouaméni, a escena

Tras perderse el duelo contra el Villarreal por sanción, Tchouaméni regresa al once titular. El francés será la única novedad del once titular del Real Madrid para el duelo contra el Benfica, puesto que Arbeloa seguirá apostando tanto por Mastantuono como por Arda Güler. El entrenador madridista ha encontrado su equipo.

En busca del milagro

Por otro lado, el Benfica necesita ganar y esperar para seguir vivo en la máxima competición continental. Los lusos solo suman seis puntos tras siete jornadas en la fase liga de la Champions, lo que les deja en la posición número 29. Los de Mourinho necesitan ganar para alcanzar los nueve puntos y esperar resultados, ya que tienen demasiados equipos por encima. Su situación es muy delicada.

Mourinho se vuelve a cruzar en el camino del Real Madrid muchos años después. La última vez que ambos se vieron las caras fue en 2017, cuando los blancos ganaron la Supercopa de Europa al Manchester United en Skopie. Los madridistas se hicieron con el título continental.

62 años sin verde las caras

Benfica y Real Madrid no se encuentran en la Champions desde hace 62 años. La primera vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 1962, cuando los lusos ganaron la final de la Copa de Europa a los blancos por 5-3. Después, se volvieron a encontrar en los cuartos de final de 1965. Los madridistas ganaron 2-1 en el Bernabéu, mientras que los portugueses golearon al conjunto español 5-1 en Lisboa.

Benfica – Real Madrid: posibles onces