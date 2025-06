El Benfica enreda con Álvaro Carreras

El Benfica no está poniendo las cosas fáciles a la hora de dejar marchar a Álvaro Carreras al Real Madrid. En OKDIARIO ya contábamos hace unos días que el acuerdo con el jugador es total, que espera aterrizar en los próximos días en Valdebebas como nuevo jugador madridista, pero que a su vez, la entidad lisboeta tampoco está poniendo las cosas fáciles para ceder a la hora de dejar marchar al lateral izquierdo español.

El Benfica quiere que el Real Madrid pague los 50 millones de euros de la cláusula para dejarle salir este verano. Por otro lado, los blancos tratarán de negociar con los lusos tanto el precio, que esperan que sea inferior a su cláusula, como con los plazos de pago, ya que los madridistas no quieren abonar la operación en un único pago y sí en varios, como ha sucedido con Huijsen, con el que pagarán la cláusula en tres plazos.

Al mismo tiempo, el Benfica está forzando para que Álvaro Carreras juegue con ellos el Mundial de Clubes. Este es uno de los grandes objetivos que tiene la entidad lusa. Hay que recordar que la venta extraordinaria de fichajes de la FIFA se cierra el 10 de junio, por lo que los portugueses no tienen ninguna prisa en acelerar una operación que apunta a terminar en buen puerto para los intereses madridistas, aunque, como era de esperar, no será sencillo.

El precio de 50 millones de euros es inamovible hasta el Mundial de Clubes. Los portugueses no están dispuestos a ceder ante un equipo que será rival en la cita estadounidense de este verano. Quieren hacer un buen papel en el torneo y, para ello, quieren contar con un Carreras que se ha consolidado en el perfil zurdo del equipo de Da Luz. Intentarán retenerle hasta que termine su participación en el campeonato y la única forma que tienen de hacerlo es remitiéndose a la cláusula que tiene el futbolista.

Un perfil que encaja

Álvaro Carreras, de 22 años, ha destacado esta temporada en el Benfica, consolidándose como un lateral de gran recorrido, velocidad, potencia física y calidad en el golpeo con su pierna izquierda, especialmente en los centros.

El fichaje supondría, en cierto modo, un regreso a casa para Carreras. El lateral gallego se formó en las categorías inferiores del Galicia de Caranza y el Racing de Ferrol antes de pasar por la cantera del Deportivo. En 2017 llegó a la Ciudad Real Madrid en edad cadete, donde estuvo tres temporadas. Durante su etapa en el Juvenil C decidió no renovar y puso rumbo al Manchester United, donde comenzó una evolución notable pese a no ser titular en un inicio.