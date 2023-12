Bellingham: «Todo el mérito es del señor Ancelotti, ahora vuelo en el campo gracias a él»

Jude Bellingham se ha rendido a Carlo Ancelotti antes de recibir este lunes el Golden Boy 2023 como el mejor futbolista europeo menor de 21 años. El jugador del Real Madrid vive el mejor momento de su carrera deportiva con 15 goles en sus primeros 17 encuentros vestido de blanco.

«Puse mis esfuerzos y un compromiso feroz para superarme con trabajo, pero el mérito es del señor Ancelotti que encontró la posición adecuada para mí y me dio más libertad en el campo. Así que ahora vuelo en el campo gracias a él», afirmó Jude Bellingham sobre Ancelotti horas antes de recibir el Golden Boy en Turín. El centrocampista está rindiendo a un nivel estratosférico y el mérito se lo da a su entrenador. Jude está rendido a Ancelotti.

Sobre Ancelotti, Jude Bellingham afirmó que le está fallando con el español: «Sé que lo estoy decepcionando en un aspecto… Todavía no hablo español. Lo siento, pero estoy encontrando obstáculos inesperados con este idioma. Es difícil para mí, lo admito. En cualquier caso, prometo el máximo compromiso, garantizado».

Jude Bellingham habló en Tuttosport sobre varios aspectos de la temporada antes de recibir el Golden Boy 2023: «Diré tres nombres para el futuro. En primer lugar, Arda Güler, es un fenómeno, le vemos entrenando y estamos encantados con él. Luego mi excompañero Jamie Bynoe-Gittens, del Borussia Dortmund. Y por último, mi hermano Jobe, un delantero de pura sangre como nuestro padre. Por cierto, envío un saludo a mi amigo Jamal Musiala, que quedó segundo, y con quien compartí el vestuario de las selecciones juveniles inglesas durante unos tres años».

«Hay mucha gente feliz en Madrid, empezando por el presidente, pero sobre todo estoy orgulloso de mí mismo. Estoy contento y obviamente agradezco a todos los miembros del jurado que votaron por mí y me brindaron su favor. Tenía muchas ganas, es un trofeo para toda la vida que solo se puede ganar una vez. El cuadro de honor confirma la bondad y autoridad del premio. Soy el tercer inglés que lo gana, después de Wayne Rooney, uno de mis ídolos, y de Sterling. Era mi última oportunidad, porque en 2024 ya no podré competir porque superaré la edad para poder ganarlo. Feliz de haberlo conseguido al tercer intento. El Golden Boy constituye para mí un incentivo más para dar siempre más y hacerlo mejor», señaló el centrocampista del Real Madrid.

Jude Bellingham también tuvo palabras para sus compañeros en el Real Madrid: «Quiero agradecer a mis compañeros del Real Madrid y a toda la plantilla, al señor Ancelotti, al presidente, a mi familia, a mi madre Denise, a mi padre Mark, a mi hermano menor Jobe, a los amigos que me han bombardeado e inundado gratamente, con mensajes de felicitación y que lo siguen haciendo. Sin toda esta gente, sin su ayuda dentro y fuera del campo, su aliento constante y sin olvidarme jamás de la afición que me apoya, no habría podido ganar el Golden Boy».

«Soy una persona a la que le encanta competir y es ambiciosa. Así que ahora que tengo el prestigioso Golden Boy en mis manos quiero seguir creciendo rápidamente. Espero que este premio sea una plataforma de lanzamiento para ganar muchos otros trofeos», culminó el jugador británico.