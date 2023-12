El profesor Kroos mueve al Real Madrid

Toni Kroos está a un nivel superlativo en este inicio de temporada con el Real Madrid. El alemán es el profesor de los más jóvenes dentro del vestuario blanco y son su clase y su magia mueve al equipo desde el centro del campo. Frente al Granada dio su quinta asistencia de la temporada con un pase brillante y se convirtió en el máximo asistente del Madrid hasta el momento.

No es una sorpresa decir que Toni Kroos es un futbolista extraordinario. Eso ya lo sabemos todos. Pero si es una sorpresa decir que Kroos, otra vez, a sus 33 años (cumple 34 en menos de un mes) es de lo mejor del centro del campo del Real Madrid. El alemán se ha adaptado perfectamente a la posición de pivote tras las lesiones de sus compañeros y su nivel en los últimos encuentros está siendo brutal.

Frente al Nápoles, su porcentaje de acierto en el pase fue de más de un 96%. Un dato sensacional. Contra el Granada en Liga, otra vez en el Bernabéu, desatascó el partido con un pase de mago sobre Brahim para abrir la lata contra el cuadro nazarí. Con esa asistencia, Kroos ya lleva cinco esta temporada y es el máximo asistente del equipo.

La faceta de Kroos como profesor de los jugadores más jóvenes es vital en el vestuario del Real Madrid. El mediocampista alemán no para de dar lecciones de clase y maestría durante los entrenamientos y partidos. La última fue con Nico Paz antes y después de su gol contra el Nápoles. Su compañero de batallas ahora en el doble pivote es Valverde, y su compañía ha mejorado el juego con los pies del uruguayo.

La clase de Kroos

«No me gusta hablar mucho de mi nivel, me encanta si la gente está feliz conmigo, con mi trabajo aquí, como siempre mi calidad es para ayudar al equipo, no juego para mí, yo juego para mejorar a los demás», afirmaba Kroos tras la victoria del Real Madrid sobre el Granada.

Desde el inicio de la temporada 2015/16, Toni Kroos ha disputado ocho partidos de Liga en los que completó más de 15 balones largos, manteniendo una precisión del 90% o más en dichas pelotas en largo. Ningún jugador en las cinco principales ligas europeas tiene más de cuatro encuentros de este tipo en el mismo lapso de tiempo. Datos sencillamente espectaculares que hacen de Kroos un jugador único.

La renovación de Kroos con el Real Madrid

El Real Madrid pretende ofrecer a Toni Kroos la renovación por un año más. El alemán se ha ganado la renovación tras un arranque de temporada espectacular. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones a primeros del mes de octubre: «He contado el lío que hay con Modric, se calmó este fin de semana al ser titular. Hay otro compañero suyo, casi eterno, en la medular del Real Madrid. Dije que estaba pensando en retirarse, pero extendió un año más la vida deportiva y el Real Madrid le ha ofrecido aumentarla un año más. Hablo, naturalmente, de Toni Kroos. Ya se lo han ofrecido, están hablando con él. La respuesta no la sé. Es un jugador que ha tenido la teoría de saberse retirar a tiempo. Ya lo hizo de la selección y en el Madrid quiere hacerlo a tiempo. No quiere estar jugando con 38, 39 ó 40 años. Está jugando de cine».