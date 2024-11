Bellingham: «Soy un chico con suerte por jugar en el Real Madrid y con mi país»

Jude Bellingham fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Liverpool y los blancos en Anfield. El inglés, que jugará en su país, será una pieza clave para Ancelotti en este encuentro. Y es que, hay que recordar que Ancelotti no podrá contar con Vinicius. El mediocentro viene de hacer el mejor partido de la temporada contra el Leganés.

El inglés comenzó analizando al Liverpool: «Están primeros en la Premier y en la Champions, así que sí, es uno de los equipos más en forma de Europa. Será una prueba importante mañana, pero tengo mucha confianza». «En nuestro autobús hay mucha confianza. Hemos sufrido muchas lesiones y hemos aguantado», continuó.

Sobre su posición, fue claro: «Creo que fue un buen partido. Jugué bien, pero cuando marcas un gol a lo mejor cambia todo un poco. La expectativa fue un poco alta el año pasado. El puesto fue más fluido. No soy un jugador que juegue en la banda, juego mi mejor fútbol cuando puedo desplazarme»

«Han salido jugadores y cambia un poco el planteamiento, pero he demostrado que puedo jugar en otras posiciones. Prefiero un poco más adelante, pero no me preocupa. Juego donde tenga que jugar. Mbappé ha jugado muy bien. Recibe críticas exageradas. Lo que ha contribuido es muy positivo. En los entrenamientos asusta. Hemos sufrido lesiones y por eso he cambiado un poco la posición», añadió.

Sobre su presencia con Inglaterra, comentó lo siguiente: «Tras la Eurocopa perdí la sonrisa. Me echaron la culpa a mí tras la final. Se me criticó por no hablar con los medios y os pensabais que era porque estaba por encima, pero no fue así. Yo estaba con mi familia y mis abuelos. Cruzaron la línea del respeto. Mi madre no quería ni salir de casa. Pero con el Real Madrid nunca he perdido la sonrisa. Soy el chico con más suerte del mundo jugando en el mejor equipo y en mi país».

«Estará con Inglaterra, por lo que está garantizado que jugaré a su lado. Es una falta de respeto hablar en su casa, de su futuro. Veremos lo que pasa, pero ahora es jugador del Liverpool», comentó sobre Arnold y su futuro.

«He hablado con Ancelotti cada día, tengo muy buena relación con él. Me he sacrificado como otros jugadores para ayudar al equipo. No marco tantos goles, pero contribuyo al juego del equipo, como Valverde o Camavinga. Somos polivalentes. Sé dónde me siento más cómodo, pero mi responsabilidad es cómo interpretar mi posición, Debo maximizar mi rendimiento, juegue en el puesto que juegue», aseguró.

«Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo, sino el mejor. Si no está es una pérdida importante, pero tengo mucha fe. Sé que está muy decepcionado, pero es nuestra responsabilidad suplirle», comentó.

Sobre la posibilidad de haber podido jugar en el Liverpool, explicó lo siguiente: «No estuve tan cerca. Pude hablar con muchos clubes, pero cuando el Real Madrid te llama hay vibraciones en toda la casa. No es que otros equipos no sean buenos, es que el Real Madrid está a otro nivel».

«El año pasado había que cubrir la falta de goles, pero lo hemos cubierto con uno de los mejores. Mi papel va a variar un poco, pero estoy dispuesto a seguir buscando goles. Tengo otra vez el olfato de gol. Ancelotti impacta mucho por lo relajado que es», comento sobre la labor goleadora.

Bellingham también habló del Balón de Oro: «Nuestro Balón de Oro fue ganar la Champions. Se habló mucho y creo que lo merecía alguien del Real Madrid, especialmente Vinicius. Rodrigo es un jugadorazo, pero lo merecíamos alguno de nosotros».