Bellingham regresa a la escena del crimen para reencontrarse con el árbitro que no puede ni ver

El fútbol tiene estas cosas. El árbitro que pitará este miércoles la segunda semifinal de la Eurocopa entre Holanda e Inglaterra, Felix Zwayer, es el mismo que provocó uno de los enfados más gordos de Jude Bellingham en su corta carrera, una salida de tono que además le costó una multa de 40.000 euros. Fue a raíz de una dura declaración postpartido en la que le recordó al colegiado alemán el episodio más oscuro de su pasado: una suspensión por aceptar sobornos.

«¿De un árbitro que amañó partidos, qué esperas?», se preguntó en su día un encendido Bellingham, unas palabras que le costaron la cantidad económica a la que hemos hecho alusión. Estas declaraciones se produjeron tras una derrota del Borussia Dortmund contra el Bayern de Múnich por 2-3 en 2021, su penúltima temporada en Alemania, en un encuentro lleno de polémica en el que Zwayer desesperó al ahora astro del Real Madrid.

Dos años y medio después, Bellingham y Zwayer se volverán a ver las caras en el Signal Iduna Park de Dortmund, la escena del crimen, el estadio donde tuvo lugar su cabreo con el trencilla y también en el que jugó durante tres años antes de convertirse en una estrella. Holanda e Inglaterra se jugarán el segundo y último billete hacia la final que se celebrará en el Olímpico de Berlín. Uno de los alicientes, por si hicieran falta en un choque de este nivel, es el arbitraje del colegiado germano, uno de los más valorados de la Bundesliga. Una condición de la que estaba muy alejado hace dos décadas…

El motivo de la multa a Bellingham por esas palabras que incluso llegó a investigar la policía alemana, es que recordó un caso que perseguirá a Zwayer de por vida. El árbitro de la Liga alemana y de competiciones UEFA fue suspendido durante seis meses en 2005 por aceptar un pago de 300 euros a uno de sus jueces de línea, Robert Hoyzer. La historia no salió a la luz hasta que la destapó un diario alemán unos años después.

Críticas en Inglaterra por la elección del ogro de Bellingham

Las palabras de Bellingham provocaron que toda Alemania recordara ese capítulo de Zwayer, pero esa tensa relación no ha impedido que la UEFA le elija para impartir justicia en el Holanda-Inglaterra. El británico llega más vigilado que nunca tras la sanción a medias del organismo europeo por su gesto en el Inglaterra-Eslovaquia de octavos, en el que se llevó la mano a sus genitales en la celebración de su golazo de chilena.

Inglaterra se quedó estupefacta al conocer la elección del árbitro de la semifinal y la prensa del país británico no ha parado de recordar las palabras de Jude para ponerse la venda antes de la herida en el caso de una hipotética eliminación. Los de Gareth Southgate no están finos, por lo que no se puede descartar que Holanda dé la sorpresa y les deje sobre la lona antes de la final. Pase lo que pase, Felix Zwayer será el centro de muchas miradas en el estadio del Borussia Dortmund.