Jude Bellingham se pide otra ronda en la Eurocopa

Jude Bellingham sigue vivo en la Eurocopa. Y tiene mérito, porque Inglaterra juega muy mal al fútbol. La selección inglesa se clasificó para semifinales tras ganar en la tanda de penaltis a Suiza, tanda en la que anotó su penalti el jugador del Real Madrid, que fue de los pocos que lo intentaron durante los 120 minutos en una selección que no demuestra nada de lo que tiene. Inglaterra está en semifinales y, por tanto, Bellingham seguirá en el torneo en el que es una de las grandes figuras.

Entre gritos de ¡Hey Jude!, el cántico que le acompañará siempre a su favor tanto en el Real Madrid como con Inglaterra, Bellingham volvió a liderar a su país en lo que al fútbol se refiere. Pero juega tan mal el equipo de Soutghate que el jugador del Real Madrid no puede hacer más. Esta Ingalterra juega muy mal.

Y Bellingham no puede hacer más. Inició el encuentro con controles de lujo, con ruletas que animaron a los espectadores, pero el partido fue tan feo, tan atascado, que poco se podía hacer. Cada vez que atacaba Inglaterra, era Jude el encargado de dirigir el balón, el futbolista que ordenaba a compañeros y el que más visión de juego tenía. Pero lo que no podía hacer Bellingham era hacer de Foden, de Kane o de Saka. Todo no puede ser. Él hizo de Bellingham y lo hizo bien. Pero rematar los balones que él ponía no podía.

En un partido soso, lo más llamativo de Jude Bellingham fue las caras que puso en el minuto 78 cuando creyó que Gareth Soutghate le cambiaba. No se lo creía. Naturalmente, se trataba de un error, de una confesión del cuarto árbitro que sacó en rojo el número 10 como sustitución. No era así y Bellingham siguió en el campo sin que tampoco pudiera cambiar mucho las cosas.

Eso ocurrió con 0-1 porque Suiza ya había marcado su gol, obra de Embolo. Inglaterra reaccionó bien y empató por medio de Saka en el 80′, lo que demostró que si se quiere, claro que se puede atacar. En cuanto necesitó un gol, porque estaba eliminada en ese momento de la Eurocopa, Inglaterra apareció. Marcó, empató y se volvió atrás.

Bellingham tiró un penalti

Ya en la prórroga, lo único destacable de Jude Bellingham fue un remate que atrapó Sommer, el portero suizo, sin apenas problemas. Y tras ello se llegó a una tanda de penaltis en la que la estrella del Real Madrid no se escondió, todo lo contrario. Bellingham tiró el segundo penalti de Inglaterra y marcó sin problemas. Jude miró fijamente a Sommer, le retó con la mirada, dio unos pocos pasos, resopló y con una seguridad tremenda marcó su penalti.

Inglaterra acabó pasando a pesar de su racanez y eso le regala a Jude Bellingham una ronda más de su primera Eurocopa. Estará en las semifinales, que se jugarán en Dortmund el próximo miércoles a partir de las 21:00 horas. Necesitará más Bellingham e Inglaterra, que decepciona en el torneo, pero pasa rondas, que es al fin y al cabo lo importante.