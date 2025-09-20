Jude Bellingham ya está aquí. El inglés tuvo sus primeros minutos oficiales de la temporada ante el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Fueron pocos, pero muy importantes, puesto que confirmaron que ya no hay riesgo con su hombro. En el Real Madrid siempre preocupó su regreso al terreno de juego por miedo a que un golpe le devolviese a la casilla de salida, pero la recuperación ha ido muy bien hasta el punto de que ha acelerado varias semanas su regreso. Eso sí, ahora Xabi Alonso tiene un rompecabezas, un bendito rompecabezas.

«Se me abren las posibilidades con lo que supone para la gestión» aseguraba Xabi Alonso en rueda de prensa tras el encuentro contra el Espanyol. Ahora, el donostiarra tiene que tomar decisiones y es una evidencia que Bellingham es un intocable dentro del equipo titular. El inglés es uno de esos jugadores que están por encima de casi todo y cuya titularidad no se discute.

Bellingham es «un jugador especial», tal y como dijo Xabi en el día de su presentación. Y los especiales siempre tienen sitio. Ahora, deberá ser el entrenador el que busque alternativas. Lo que tiene claro el vasco es que Jude puede jugar en muchas posiciones -con Ancelotti lo ha hecho-, pero con el donostiarra queda claro cuál será su nuevo rol. «Yo le veo claro como centrocampista y con todo ese potencial que tiene vamos a intentar que sea lo más eficiente posible, ese es uno de los pasos que tenemos que dar», aseguró en su primer día. Una auténtica declaración de intenciones.

Ancelotti y su cuerpo técnico ya intentaron el curso pasado, con poco éxito, que Bellingham llenase el enorme vacío que había dejado Kroos. Con la llegada de Xabi, la idea del donostiarra es que el inglés, a partir de ya, pase a tener un sitio fijo en el centro del campo. Una posición que no es para nada desconocida para él, pero a la que se deberá adaptar, ya que físicamente deberá mejorar para poder viajar con frescura de un área a otra. Ese será uno de los grandes objetivos del donostiarra y de su cuerpo técnico.

Xabi Alonso, que conoce a la perfección a Bellingham y que ya le tuvo como rival cuando el inglés todavía jugaba en el Borussia Dortmund y él aterrizaba en el banquillo del Leverkusen, está seguro de que el futuro de Jude en el Real Madrid pasa por crear más que por dejarse caer por el área. Además, lo que es seguro tras una temporada regular es que debe subir el nivel, porque su papel dentro del once titular del donostiarra será capital.

La compatibilidad con Güler

Sobre cómo puede encajar con Arda Güler, puesto que no entran todos, Xabi lo tiene claro: «Bellingham es un centrocampista ofensivo que se puede juntar con los medios y los delanteros. Tiene un despliegue impresionante y cuanto más le encontremos mejor jugaremos. Pueden jugar en posiciones parecidas y juntos. En el Mundial jugaron juntos y es algo que tengo en la cabeza. Combinan bastante bien. Uno con el despliegue y la calidad y Arda para asociar con él. Es una muy buena posibilidad de juntarlos con Fede, Tchouaméni y Ceballos, que en Donosti hizo un buen partido».