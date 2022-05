Beckham tienta a Isco

David Beckham quiere llevarse a Isco Alarcón al Inter de Miami. El mítico ex jugador, propietario de la franquicia de la MLS, está tratando de montar un equipazo a la altura del proyecto de nuevo estadio que acaban de aprobarle las autoridades norteamericanas.

Isco, que tiene en ’stand by’ la propuesta no formal del Betis de Pellegrini porque los verdiblancos están a puto de quedarse fuera de la próxima Champions League, sigue sin tener nada claro su futuro porque la opción del Sevilla también parece diluirse.

El malagueño ya sabe que el Real Madrid no cuenta con él y, a pesar de que termina contrato en junio y llegaría como agente libre, no tiene ninguna oferta formal de clubes europeos, más allá del interés no formalizado de los dos equipos sevillanos, Betis y Sevilla, a petición de Pellegrini y Lopetegui, que ya entrenaron a Isco en el pasado.

Isco quiere seguir en España

En ese escenario de indefinición de su futuro a Isco se le presenta la opción de irse a la MLS al Inter de Miami, un destino atractivo en una de las ciudades más atrayentes de Estados Unidos, especialmente para los latinos. El equipo de Beckham que quiere convertirse en una especie de PSG a la americana y que ya está intentando también fichar a otras estrellas que quedan libres en Europa como Luis Suárez.

De momento, Isco no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro. La prioridad del jugador es quedarse en España, a ser posible en un equipo que juegue la próxima Champions, y apurar sus opciones de demostrar que puede volver a ser ese futbolista que puso en pie al Bernabéu. Isco no quiere tener que emprender ninguna aventura exótica, pero la propuesta del equipo de Beckham es cuanto menos tentadora.