Beckham desvela la conversación con Zidane para fichar por el Real Madrid

David Beckham ha desvelado, en su nueva serie-documental, una conversación que tuvo con Zidane que le sirvió para fichar por el Real Madrid cuando todavía el mediocentro británico era jugador del Manchester United. El futbolista inglés desvela que el astro francés le hizo una proposición directa para recalar en el club madridista.

El ex futbolista del Real Madrid, entre otros, David Beckham ha desvelado en su nueva serie-documental, que está siendo un éxito, como comenzó a fraguarse su fichaje por el club blanco, y fue con una conversación con Zidane. Todo empezó el 23 de abril de 2003. El Real Madrid visitaba al Manchester United en Old Trafford en un partido de la Liga de Campeones.

Aquel partido lo ganó el Manchester United por 4-3, pero el que logró la clasificación para las semifinales de la Champions League fue el Real Madrid gracias al 3-1 de la ida en el Bernabéu. El partido lo decidió un hat-trick de Ronaldo. David Beckham, que empezó aquel partido en el banquillo, salió al césped para anotar un doblete que no fue suficiente para los red devils.

Durante el partido en Old Trafford, David Beckham cuenta que «Zizou no habla mucho inglés y en realidad nunca habla mucho. Vino hacia mí, nos dimos la mano y me dijo: ‘¿Vienes a Madrid? Y yo estaba como… ‘¿Zizou realmente me dijo eso? Me encantó ese momento». Al final del partido, Beckham y Zidane se intercambiaron sus camisetas y posteriormente el inglés recalaría en el Real Madrid.

Beckham desvela su relación con Queiroz

En la nueva serie-documental de David Beckham, emitida por Netflix, el futbolista británico también comenta su relación con Carlos Queiroz, entrenador con el que coincidió en el Manchester United y en el Real Madrid. Una serie donde el jugador inglés cuenta historias de su pasado y de sus inicios en el mundo del fútbol. «Carlos Queiroz, de quien no sabía nada, nada de nada… no entendíamos cómo había llegado hasta ahí – hasta el Manchester United -, pero lo hizo», afirma David Beckham.

«A partir de nuestras observaciones y análisis, empezamos a sentir que David estaba en un proceso de decadencia. Estaba furioso por la situación. Pero qué está pasando. En 2003, jugadores como Beckham no eran sólo futbolistas, eran empresas. Es una lucha entre lo que sucede dentro y fuera del campo. En ese momento, el negocio entró al campo», afirmó Carlos Queiroz en uno de los momentos del documental

«Nunca jamás me habría puesto profesionalmente en una posición que cambiara mi forma de jugar. Nunca me llevé bien con él», contestó el propio David Beckham de forma tajante contra el que fue su ex entrenador. David Beckham fue vendido al Real Madrid por unos 25 millones de euros. La estrella británico llegó al club blanco de la mano de Florentino Pérez y en ese mismo momento también recaló en el Santiago Bernabéu Carlos Queiroz. Fue el elegido para reemplazar a Vicente del Bosque en el verano de 2003. Pero el portugués no duró mucho en el cargo, ya que diez meses después dijo adiós al club madridista.