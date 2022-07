Gareth Bale ha sido presentado como nuevo jugador de Los Ángeles FC, donde ha dejado claro que no viene para un periodo corto de tiempo. El ex jugador del Real Madrid habló sobre su aterrizaje en la MLS, su paso por el club blanco y sus objetivos en el conjunto angelino antes de ejercitarse por primera vez junto al resto de sus compañeros.

«Creo que es mucho mejor de lo que la gente en Europa realmente piensa. Llevo viendo MLS desde hace mucho tiempo. El nivel ha crecido, la calidad, los equipos y jugadores van mejorando. No creo que nadie lo vea como una liga para retirarse. Los Ángeles FC ha hecho un magnífico trabajo en un periodo corto de tiempo», comentó el delantero en su presentación.

Bale ha dejado Europa para emprender una nueva aventura en Estados Unidos, donde asegura que no ha llegado para estar «seis o doce meses». «Todavía tengo 32 años. No he venido para estar seis o doce meses. Todavía me quedan muchos años por delante. Vengo aquí para estar el mayor tiempo posible. Vengo a dejar mi huella en este equipo».

Lo cierto es que Bale quiere ponerse en forma para llegar de la mejor manera posible al próximo Mundial de Qatar 2022, que arranca a finales del mes de noviembre –fecha en la que termina la MLS–. No obstante, el galés piensa a largo plazo puesto que su objetivo es jugar la Eurocopa de Alemania 2024, por lo que tiene intención de quedarse en Los Ángeles FC al menos otro año más.

Ahora arranca una nueva etapa para el extremo de Cardiff en una liga completamente desconocida para él, aunque parece estar bastante integrado en el equipo. Bale llevará el número 11 a la espalda, el mismo número que portó durante su carrera en el Real Madrid, durante sus mejores años en el Tottenham y el que luce cuando se enfunda la camiseta de su selección.