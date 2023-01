Bale, el futbolista que se negó a hablar español y se enfrentó constantemente a la prensa

Gareth Bale ha anunciado su retirada del fútbol este lunes mediante un comunicado en redes sociales. Si por algo es recordado el futbolista galés, además de por sus goles y jugar al golf, es por no hablar español. Durante sus ocho temporadas en el Real Madrid, el extremo de Cardiff no articuló ni una sola vez una palabra en castellano pese a que sí sabía hablarlo aunque no en perfectas condiciones.

El hecho de que en ocho años el galés nunca atendiera a la prensa local en castellano fue uno de los motivos que le llevaron a enemistarse con los medios de comunicación. Bale nunca quería salir en rueda de prensa con el Real Madrid, pero luego se iba con Gales y era el primero en hablar. Siempre alegaba que no sabía castellano. Estos pequeños detalles fueron haciendo la bola cada vez más grande y la relación con la prensa iba a peor.

Su última comparecencia pública con la elástica madridista fue en mayo de 2018 tras ganar la decimotercera en Kiev frente al Liverpool. El hasta ahora jugador del Los Angeles FC anotó dos goles decisivos que le dieron un nuevo título de Champions al Real Madrid. Tras el partido, Bale habló para la prensa después de ser nombrado MVP de la final gracias a su doblete.

Aquella fue la última vez que habló públicamente con la prensa española con la camiseta del Madrid. Desde ese momento, todas las veces que habló fue en inglés y frente a la prensa de su país cuando iba con la selección. El 25 de junio de 2022 se confirmó su marcha a la MLS y Gareth se despidió en perfecto castellano con una carta. Luego sorprendió en su vídeo de presentación con Los Angeles FC donde se expresó con soltura en perfecto castellano para convocar a sus seguidores al encuentro del conjunto angelino.