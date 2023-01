Los mejores goles de Bale con el Real Madrid

El delantero galés Gareth Bale ha anunciado este lunes su retirada del fútbol profesional. Lo hace a la temprana edad de 33 años, ocho de los cuales los pasó defendiendo la camiseta del Real Madrid. Durante su etapa en el fútbol español, que concluyó el pasado mes de junio, marcó más de un centenar de goles y algunos de ellos pasaron a la historia de la entidad tanto por su importancia como por su bella factura. Estos son los más recordados:

🏆 The Decimotercera…

🇺🇦 When Real Madrid beat Liverpool in 2018 final, a game which featured substitute Gareth Bale's stunning overhead effort 🔥@realmadriden | #UCL pic.twitter.com/fGcTT7Aza9

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021