Gareth Bale anuncia su retirada

Gareth Bale ha anunciado su retirada del fútbol profesional. El ex jugador del Real Madrid, que dejó el conjunto madridista en verano y se marchó al Los Ángeles FC de la MLS, ha decidido colgar las botas tras la disputa del Mundial de Qatar 2022, en el Gales cayó eliminada a las primeras de cambio, en la fase de grupos en la que su selección estaba encuadrada con Inglaterra, Estados Unidos e Irán. A los 33 años, ha comunicado a través de las redes sociales que deja el fútbol.

Una retirada que llega seis meses después de salir del conjunto madridista. Tras abandonar la disciplina de Valdebebas, se marchó a la MLS, para prepararse para su último gran reto: el Mundial. Durante ese tiempo, le dio tiempo a ganar la Liga estadounidense gracias a un gol en la prórroga de la final que les llevó a disputar una tanda de penaltis en la que se impusieron.

Considerado como el mejor futbolista de la historia de Gales, consiguió llevar a su selección a las semifinales de la Eurocopa 2018 y clasificarla por primera vez en su historia para un Mundial, el disputado en Qatar. Pero fue con el Real Madrid con quien logró los mayores éxitos de su carrera, teniendo verdadero protagonismo en muchos de ellos. En su palmarés figuran cinco Champions League, teniendo en tres de ellas una aportación fundamental, además de tres Ligas, tres Supercopas de España, Supercopas de Europa y Mundiales de Clubes y una Copa del Rey.

El ya ex futbolista comenzó su carrera deportiva en el Southampton como lateral izquierdo, con 17 años. De allí pasó al Tottenham sólo un año después, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo. El Real Madrid se interesó en él y, tras un desembolsó de 91 millones de euros, llegó al Bernabéu donde formaría parte de uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol: la BBC, junto a Benzema y Cristiano Ronaldo.

Tras varias temporadas con un bajo rendimiento y diversos escándalos, se marchó cedido al Tottenham de nuevo, regresando al conjunto madridista para su último año de contrato. Tras marcharse el pasado mes de junio del Real Madrid, fichó por Los Ángeles FC, en el que ha militado durante los últimos seis meses de su carrera deportiva.

Comunicado íntegro de Bale

Después de una cuidadosa consideración, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. El más alto de los máximos en 17 temporadas, que será imposible de repetir, sin importar lo que me depare el próximo capítulo.

Desde mi primer toque en Southampton hasta el último con

LAFC y todo lo demás, dieron forma a una carrera en el club por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y capitanear a mi país 111 veces ha sido verdaderamente un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su papel a lo largo de este viaje, se siente como una imposibilidad. Me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando comencé a los 9 años.

A mis clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid y finalmente LAFC. Todos mis gerentes y entrenadores anteriores, personal de trastienda, compañeros de equipo, todos los fanáticos dedicados, mis agentes, mis increíbles amigos y familiares, el impacto que ha tenido es inconmensurable.

Mis padres y mi hermana, sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estarían escribiendo esta declaración en este momento, así que gracias por ponerme en este camino y por su apoyo incondicional.

Mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido. Justo a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspiras a ser mejor y te enorgullezco.

Entonces, sigo adelante con anticipación a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para un nuevo.