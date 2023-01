Bale, el futbolista que se convirtió en jugador de golf

Gareth Bale fue un grandísimo futbolista, eso es incuestionable por la cantidad de grandes noches que le dio al Real Madrid, especialmente en Europa. Sin embargo, lo que tampoco se puede negar es el tremendo hartazgo que generó en el madridismo por su amor por el golf. En muchas ocasiones antepuso sus intereses personales a los del equipo, pero el día que marcó un antes y un después fue el 19 de noviembre de 2019.

Quizás esa fecha no sea recordada por nadie, pero si decimos «Wales, Golf, Madrid. In that order (Gales, Golf, Madrid. En ese orden)», la gente se acuerde más. Y es que Gales se jugaba el pase a la Eurocopa de 2020 en el partido de clasificación contra Hungría. Su victoria por 2-0 y Bale fue protagonista al asistir a su compañero Ramsey para que anotase el primer gol del encuentro.

Pero lo que realmente le hizo ser protagonista fue en la celebración del combinado gales al concluir el encuentro. Durante el festejo en el césped del Cardiff City Stadium, los jugadores galeses sacaron la bandera de gales y en ella se podía apreciar el tremendo desprecio hacia su club, siendo la tercera prioridad del jugador. Esto despertó las críticas y el enfado de la afición madridista que, desde ese momento, no le perdonó ni una cuando pisaba el césped del Santiago Bernabéu.

Pero es que su amor por el golf venía de mucho antes. Su gran pasión le hizo llegar a tener hándicap 2, lo que es un nivel prácticamente profesional. De hecho, ese mismo año, en un partido contra el Levante, el jugador galés se bajó del autobús que llevaba a los jugadores del Real Madrid al Ciutat de Valencia viendo el World Golf Championship de México en su móvil, minutos antes del comienzo del partido.

Ahora, con su retiro del fútbol, podrá ejercer su gran sueño, que es el de poder jugar al golf sin ningún tipo de problema e impedimento. En la misma ventana de selecciones en la que se hizo famoso el ‘Wales, Golf, Madrid. In that order’, el propio Bale declaró que lo único que le interesaba era el golf y que le hacía más ilusión jugar con su selección que con su equipo.

Obsionado por el golf

«Intento jugar al golf todo lo que puedo. De hecho, estoy obsesionado con eso. Realmente no he pensado en qué voy a hacer en veinte años cuando me retire del fútbol, pero espero seguir jugando al golf», declaró en una entrevista cuando era futbolista. Pero en muchas ocasiones, esta obsesión de Gareth por este deporte se volvió en su contra. Por ejemplo, en la vuelta de los cuartos de final de la atípica Champions League de 2020, donde el Real Madrid se enfrentó al Manchester City después del confinamiento, Bale, estaba a punto de salir del club, por lo que le pidió a Zidane no viajar a Manchester.

En el mismo momento en el que se celebraba el trascendente partido donde posteriormente fueron eliminados a manos del equipo de Guardiola, el galés fue visto en un exclusivo club de golf de Madrid disputando 18 hoyos. Por estas cosas, y muchas más, Gareth Bale y los aficionados blancos no tuvieron una buena relación.