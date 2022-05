Gareth Bale se ha quedado fuera de la convocatoria para el duelo que medirá a Real Madrid y Betis en el estadio Santiago Bernabéu. El galés no estaba al cien por cien y Ancelotti ha decidido que sea el descarte junto a Toni Fuidias, portero del Castilla que hace las labores de tercer guardameta. Por lo tanto, no se podrá despedir de su afición.

Hay que recordar que este será el último partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y Bale, que no está entre los 23 elegidos, lo verá desde la grada, por lo que no podrá jugar el que será su último encuentro como madridista ante una afición que no le iba a blindar un adiós muy caluroso.