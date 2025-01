El Atlético tendrá un día más de descanso que el Madrid tras las quejas de Simeone en el último derbi

Tras conocerse los cruces para los cuartos de final de la Copa del Rey, el Real Madrid tendrá un día menos de descanso que el Atlético de Madrid para el próximo derbi en la Liga. Fijado para el 8 de febrero, los madridistas disputarán su encuentro de Copa el 5 de febrero ante el Leganés, en Butarque, mientras que los atléticos lo harán un día antes, en su estadio ante el Getafe. En septiembre, para el primer duelo entre los blancos y los colchoneros, Simeone hizo hincapié en esa diferencia. Ahora, veremos si el ‘Cholo’ tomará cartas en el asunto.

«No mido absolutamente el tiempo. Aceptamos lo que hay. Cuando nos mandaron jugar contra el Bilbao, a nadie le importaba. No le importó a nadie lo que pasó en el primer partido. Nos da igual jugar cada dos días, cada tres días, cada cinco días. Hay que gente que trabaja muy bien, hay que respetar su trabajo, porque lo hace muy bien», decía el técnico argentino en la previa del primer derbi madrileño.

¿El primer choque entre Mbappé y el ‘Cholo’ Simeone?

El primer derbi madrileño del curso finalizó con empate a uno tras un disputado partido. En el Metropolitano, el Real Madrid abrió la lata gracias a Éder Militão. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que los merengues se iban a llevar los tres puntos, Ángel Correa salvó a los suyos sobre la bocina con un gol en el 95′.

El partido fue tenso, como todos los derbis entre Real Madrid y Atlético. Esta vez, el Frente Atlético (sección ultra del Atleti) protagonizó un triste episodio tras lanzarle mecheros a Thibaut Courtois en pleno partido. El choque tuvo que ser interrumpido unos instantes antes de que se reanude unos minutos después.

Al Real Madrid le faltó acierto en ataque, pero también echó de menos a Kylian Mbappé. Aunque no estaba pasando por su mejor momento, el ex del Paris Saint-Germain no pudo disputar todavía un derbi madrileño. Lesionado en el primero (bíceps femoral), el natural de Bondy no pudo presenciar el ambiente hostil del Metropolitano. No obstante, aunque todavía queda hasta la fecha, el francés debería estar para la vuelta en el Santiago Bernabéu. Además, si el ariete sigue con su momento de dulce, el ‘Cholo’ puede empezar a preocuparse.

Batalla decisiva para la Liga

Aunque todavía quedan dos partidos ligueros antes de que los dos equipos se encuentren en el Santiago Bernabéu, este derbi madrileño podría empezar a definir el resultado final de la presente Liga. Si ninguno pincha antes de la fecha, el Real Madrid llegaría con una ventaja de dos puntos respecto a su rival.

Si para entonces el conjunto blanco consigue derrotar al Atlético de Madrid, reforzarán aún más el liderato de la Liga. Los pupilos de Carlo Ancelotti tendrán una ventaja de cinco respecto a su vecino y, en caso de que tampoco pinche el Barcelona, seguiría teniendo una ventaja de siete puntos ante los culés.

No obstante, en caso de derrota, el Real Madrid perdería el liderato del campeonato español. Estaría a un punto del Atlético de Madrid y tendría el Barça a cuatro. Entonces, la victoria en el último derbi liguero será clave, ya que podría ofrecer la 37ª Liga a los de Chamartín en bandeja, aunque todavía queda un Clásico por jugarse en Montjuic.