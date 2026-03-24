El Atlético no supera perder en el derbi: se queja de que la «maquinaria» arbitral no revise seis jugadas

El Atlético de Madrid continúa con las protestas por el arbitraje dos días después de su derrota en el derbi ante el Real Madrid. El club rojiblanco ha vuelto a hacer referencia al programa Tiempo de Revisión, que se emite cada martes y en el que el CTA ha analizado la expulsión de Fede Valverde en el derbi, entre otras acciones polémicas. La cuenta oficial del Atlético de Madrid en la red social X -antiguo Twitter- ha publicado hasta seis jugadas en las que se sintieron perjudicados durante el partido.

«Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’», ha comenzado su hilo el equipo colchonero, referenciando en primer lugar a la tarjeta roja de Valverde, que el CTA no ha considerado como un error de Munuera Montero. El Atlético ha criticado que el conjunto blanco acabara el partido con dos faltas señaladas, aunque ambas acarrearon castigo disciplinario: una tarjeta amarilla a Thiago Pitarch y la comentada roja a Valverde. Los de Simeone, por su parte, vieron cuatro tarjetas amarillas pese a realizar 15 faltas.

El club madrileño ha comenzado su particular Tiempo de Revisión con el choque entre Carvajal y Giuliano en el aire, que el colegiado no consideró como falta. Una acción que definen como «patada voladora». También han pedido tarjeta amarilla a Vinicius por un «piscinazo» ante Le Normand. La acción que ha centrado la polémica estos días en clave atlética ha sido el posible penalti de Carvajal sobre Marcos Llorente en la primera mitad del choque. El Atlético de Madrid ha hecho referencia a las declaraciones del ex del Real Madrid sobre la jugada. «Me vino un tren por delante», explicó Llorente y recoge el club rojiblanco en otra de sus quejas.

Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo). pic.twitter.com/rCK6jajRlP — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

En el hilo de protestas arbitrales de los rojiblancos aparecen tres acciones más, que habían pasado desapercibidas. El Atlético reclama un posible penalti al «empujar» Rüdiger a Lookman dentro del área y una falta de Valverde sobre Griezmann lejos de la portería defendida por Lunin. Por último, el club de la capital ha cerrado su retahíla de quejas por la actuación de Munuera Montero con una falta de Cardoso sobre Pitarch y un mensaje irónico sobre la labor del CTA. «Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! Está claro que nosotros no sabemos hacerlo», ha concluido el Atlético en su cuenta oficial.