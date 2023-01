El Atlético de Madrid realizó esta mañana en Majadahonda el último entrenamiento previo al derbi ante el Real Madrid. Diego Pablo Simeone pudo contar con todos y cada uno de los futbolistas de la plantilla a excepción de Marcos Llorente, que cayó lesionado en el último partido de Liga ante el Valladolid y realizó ejercicios en solitario sobre el césped del Cerro del Espino.

La presencia del jugador fue la gran novedad en la sesión previa al partido de cuartos de final de la Copa del Rey. El futbolista estuvo realizando estiramientos y carreras cortas sobre el césped del campo del Cerro del Espino, pero todo apunta a que no entrará en la convocatoria, al no estar aún en la misma dinámica que el resto del equipo.

Simeone no probó con un once claro, puesto que el entrenamiento acabó con un partidillo en espacios reducidos en el que hizo hasta tres equipos distintos de siete jugadores. Por tanto, todo apunta a que mantendrá el plan inicial que se desveló el martes, con De Paul como sustituto de Llorente y con Witsel quedándose fuera del once inicial, dando entrada a Savic.