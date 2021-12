Athletic – Real Madrid: En cuadro a por la Liga

Desde marzo de 2020 la palabra positivo dejó de tener una connotación agradable dentro de la lengua española. En esa época un positivo por coronavirus sonaba a terror e incertidumbre, casi dos años después suena, por fortuna, a catarro, pero la realidad es que el engorro sigue siendo mayúsculo. Y si no que se lo digan a un Real Madrid que en los últimos siete días ha notificado nueve contagios. Todo empezó con un catarro de Modric y Marcelo el pasado martes, continuó con un cribado que develó que Lunin, Bale, Rodrygo, Asensio y David Ancelotti también tenían el virus dentro de sus organismos y, por el momento, ha concluido con Isco y Alaba. De esta guisa viajan los blancos a Bilbao para medirse a un Athletic que también está batallando activamente con un virus que ha hecho saltar por los aires la Navidad.

El Real Madrid está terminando el año con sobresalto tras sobresalto. Primero fue un sorteo de la Champions chapucero y vergonzoso que le terminó emparejando con el PSG, luego el brote de coronavirus y, para finalizar, un empate ante el Cádiz en el Santiago Bernabéu que metió más si cabe el dedo en la llaga. Tras un mes de paz y tranquilidad, todo se ha ido torciendo poco a poco, pero ante el Athletic en San Mamés, en un partido adelantado ya que ambos conjuntos tienen que disputar la Supercopa de España, esperan cerrar 2021 con un buen sabor de boca.

Para ello, Ancelotti tendrá que innovar en la alineación. Sólo cuenta con 14 jugadores de la primera plantilla, ya que a los contagiados hay que sumarle las bajas de Carvajal por lesión y Casemiro por sanción. La lista la han completado siete jugadores del Castilla de Raúl y uno del Juvenil B como son Fuidias, Diego Peñeiro, Miguel Gutiérrez, Rafa Marín, Antonio Blanco, Arribas y Peter Federico.

Por lo tanto, lo normal es que Hazard vuelve a repetir titularidad, mientras que en el lateral derecho actuará Lucas Vázquez, Nacho será la pareja de Militao en el centro de la defensa y en el medio debutará la CKV. Es decir, la medular formada por Camavinga, Kroos y Valverde.

El león vuelve a rugir

Los de Marcelino García Toral llegan a este partido después de reconciliarse con San Mamés el pasado domingo al remontar un 1-2 ante el Betis, en una tarde en la que los leones volvieron a rugir para poner el 3-2 definitivo y colocarse novenos en la tabla con 24 puntos, olvidando los puestos de descenso para ver más cerca las posiciones europeas.

Esa victoria rompió la mala dinámica de tres encuentros consecutivos sin ganar en casa y puso fin a la racha de ocho partidos seguidos sin triunfar en la Liga. Y tuvo mucho que ver la recuperación del carácter y la garra del equipo, que no se vino abajo pese al resultado adverso, así como la reparación de la conexión equipo-afición, con un San Mamés que volvió a disfrutar y vibrar con la plantilla.

El jugador rojiblanco a seguir será Iñaki Williams, autor de un doblete ante el Betis y que demostró un poderío físico que puede ser clave este miércoles, sabiendo que podría tener enfrente a Militao, uno de los centrales más en forma de Europa. Aunque, ante el Real Madrid, el delantero español sólo ha visto puerta en una ocasión en los últimos 13 enfrentamientos contra los blancos.

Al igual que los de Ancelotti, los vascos afrontan este importante duelo con numerosas bajas, muchas de ellas por coronavirus. Berenguer, Ezkieta, Iñigo Martínez y Unai Simón son positivos en COVID. Mientras, Berchiche, Nolaskoain, Villalibre y Vivian continúan lesionados.

Así, no se esperan grandes cambios en el once titular de Marcelino, con la vuelta de Dani García, que cumplió sanción por tarjetas amarillas ante el Betis, y Nico Williams, Raúl García e Iñaki Williams totalmente asentados en ese once de gala. Las bajas sensibles de Unai Simón e Iñigo Martínez, que tampoco estuvieron ante el Betis, las suplirían Aguirrezabala y Unai Núñez.