Así será la ‘minipretemporada’ del Real Madrid hasta Navidad

El Real Madrid no jugará amistosos durante los 29 días en los que estará preparando el duelo ante el Valladolid. Los blancos no volverán a disputar un partido hasta el 30 de enero y, durante estas semanas, donde el Mundial de Qatar tendrá todo el protagonismo, el plan de los de Carlo Ancelotti es no jugar ningún partido de preparación. La idea que han preparado el entrenador italiano y su cuerpo técnico es realizar dos o tres partidillos de entrenamiento, pero disputar un amistoso para no perder el ritmo es un concepto que no manejan en Valdebebas.

El plan que tiene el Real Madrid es jugar contra el Castilla o contra otros equipos madrileños, algo que ya han hecho en otras ocasiones, pero a modo de entrenamientos. Y es que, por el momento, Ancelotti sólo tiene a nueve jugadores disponibles, por lo que para confeccionar cualquier equipo deberán tirar de futbolistas del primer filial madridista y del Juvenil A. En los próximos días recuperará a Alaba y Benzema.

El objetivo de Ancelotti y Antonio Pintus es realizar durante estas semanas una segunda pretemporada. Obviamente, será mucho menos exigente que la que llevaron a cabo en verano en Estados Unidos, pero el preparador físico italiano tiene como objetivo llenar el depósito de sus jugadores para afrontar con plena garantías el segundo tramo de la temporada.

Carlo Ancelotti podrá contar en estas primeras sesiones con Kroos, Mendy, Ceballos, Vallejo, Odriozola, Lunin, Nacho, Lucas Vázquez y Mariano. Por otro lado, Alaba y Benzema tienen más días de vacaciones. El primero tras jugar con Austria y el segundo tras recuperarse de su lesión tras perderse el Mundial de Qatar con Francia.

Objetivo: Supercopa

Por otro lado, los jugadores que están disputando el Mundial se irán incorporando poco a poco al equipo, aunque todos ellos tendrán unas vacaciones antes de empezar a trabajar. Da igual si llegan antes o después, todos descansarán lo mismo y es muy posible que alguno no esté ante el Valladolid y en los primeros partidos de 2023. El reto es que el equipo esté listo para la Supercopa de España.