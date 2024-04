Así fue la monumental pitada de la afición del Santiago Bernabéu a Xavi en el Clásico

Xavi Hernández se llevó una monumental pitada por parte del público del Santiago Bernabéu. Ya desde el inicio del calentamiento, los once futbolistas titulares del conjunto azulgrana vivieron un ambiente propio de un Clásico. Un ambiente hostil que continuó en el momento de las alineaciones cuando sus nombres sonaban por megafonía y que prosiguió nuevamente con el inicio del encuentro cada vez que tocaban la pelota. El técnico español no continuará la próxima temporada, por lo que si no cambia nada, este fue su último Clásico como entrenador del equipo culé.

En el momento que sonó la alineación del Barcelona por megafonía, la pitada a los jugadores del conjunto azulgrana fue monumental. Pero fue aún más cuando sonó el nombre de Xavi Hernández. Era algo esperado. La afición blanca quiso convertir este Clásico, y al técnico español, en un infierno para que no se sintieran cómodos en la lucha definitiva por la Liga. Así, el Santiago Bernabéu dejó claro su opinión sobre Xavi Hernández.

Un Clásico que llegó con dos dinámicas completamente opuestas. Un Real Madrid en estado de gracia y con la moral por las nubes después de ganar al Manchester City en los penaltis y obtener la clasificación a las semifinales de la Champions League hace cuatro días. Mientras tanto, los de Xavi Hernández llegaban a este Clásico hundidos después de perder por 1-4 ante el Paris Saint Germain y sufrir una nueva eliminación en la máxima competición europea.

Por ello, los jugadores del Barcelona tuvieron que sufrir el ambiente hostil y lógico de un Clásico. Un Clásico que además se antojaba como decisivo en la lucha por el campeonato liguero ya que una victoria -incluso empate- del Real Madrid pondría punto final a una Liga que ha estado dominada de principio a final por el equipo de Carlo Ancelotti.

Unas alineaciones que, por cierto, se estrenaron en el videomarcador 360º que se estrenó este domingo en el Clásico. Era una de las joyas de la corona de las obras del Santiago Bernabéu y que terminó por culminarse en este partido contra el Barcelona que decidía la Liga.

Último intento para el Barcelona por la Liga

El Barcelona se presentó en el Santiago Bernabéu con su último cartucho por gastar en esta Liga. Y para ello, Xavi sacó su once de gala salvo una única novedad, la de Christensen por Pedri. El futbolista canario fue titular ante el Paris Saint-Germain por primera vez tras la lesión y el técnico español decidió darle descanso y no arriesgar con un jugador que ha venido sufriendo un gran número de lesiones en el recto anterior de su pierna izquierda.

Carlo Ancelotti, por su parte, realizó una pequeña revolución en la defensa situando a Lucas Vázquez en el lateral diestro y a Camavinga en el izquierdo. Además, Tchouaméni acompañó a Rüdiger en el central de la zaga después de no poder jugar ante el Manchester City por sanción. Por otro lado, dio la titularidad a Luka Modric en el centro del campo junto a Kroos, Valverde y Bellingham.