Así fue el espectacular gol de Valverde: cabalgada de 50 metros y misil a la escuadra

Fede Valverde fue uno de los grandes protagonistas del partido que midió al Real Madrid con el Mallorca. Perdían los de Ancelotti por 0-1 en el descuento de la primera parte, cuando el uruguayo volvió a dejar patente su gran físico, con una potente arrancada en campo madridista, una larga carrera en velocidad en la que sorteó a todos los jugadores bermellones que salían a su paso y finalizando con un disparo colocado que entró por la escuadra de la portería de Rajkovic.

Valverde corrió como un auténtico velocista durante 52 metros. Fue la distancia que recorrió desde que enganchó el balón antes de llegar a la medular y lo soltó en la media luna del área. Lanzó un misil imparable para el meta bermellón, igualando el partido a un gol justo al término de la primera mitad.

Su gol, como no podía ser de otra forma, levantó a todo el Bernabéu y volvió a ser una muestra de las enormes habilidades que han llevado a Valverde a ser un indiscutible para Ancelotti. El todocampista charrúa sigue haciendo méritos para no salir del once y para convertirse en uno de los nuevos ídolos del madridismo, siendo junto a Vinicius el líder de la nueva generación de futbolistas que apuntan a marcar una época de blanco.