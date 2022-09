Las notas del Real Madrid contra el Mallorca: Valverde, el nuevo ídolo del Bernabéu

El Real Madrid ganó 4-1 al Mallorca en el partido correspondiente a la quinta jornada de Liga. Los blancos sufrieron, pero terminaron llevandose los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la clasifiación gracias a un golazo impresionante de Fede Valverde, una diana de Vinicius, que sigue marcado diferencias y ya encadena cinco partidos seguidos viendo portería, otro tanto espectacular de Rodrygo y a Rüdiger, que se estrenó.

Courtois – APROBADO

No se había cumplido el primer minuto de partido cuando tenía que emplarse a fondo para evitar el gol de Muriqi. Poco pudo hacer en el gol del Mallorca. No tuvo más trabajo, pero no pudo dejar la portería a cero.

Lucas Vázquez – BIEN

Otra vez lateral derecho. A los 15 minutos sufrió una falta muy dura de Nastasic que le dejó dolorido. Trató de sumar en ataque, ya que en defensa tuvo poco trabajo. En el minuto 72 pidió el cambio tras sufrir molestias físicas.

Rüdiger – BIEN

Titular en el centro de la defensa por la lesión de Militao. En su primera acción Muriqui le ganó la partida y por poco le cuesta caro al Real Madrid. El resto del partido más que correcto. Puso la guinda a su debut como titular en el Bernabéu con un gol en el descuento. Su primero como madridista.

Alaba – BIEN

Jefe de la defensa madridista. Con un grandísimo pase en largo que metió a Vinicius generó la primera gran ocasión de gol del Real Madrid. Con la entrada de Nacho, pasó a ocupar el lateral izquierdo. En el tramo final vio la tarjeta amarilla.

Mendy – SUSPENSO

Intocable en el lateral izquierdo. Vio tarjeta amarilla en la primera mitad tras una acción con Maffeo. No estuvo bien en el gol de Muriqui, ya que pierde la marca. No tuvo su mejor día. Antes de la hora de partido fue sustituido por Nacho.

Kroos – BIEN

Retrasó su posición para jugar de mediocentro puro. Por delante tenía a Ceballos y Valverde. Antes del primer cuarto de hora probó suerte con un disparo lejano que se marchó por poco. No brilla tanto cuando se aleja de la posición de interior, aunque saca la pelota a la perfección. Puso uyn balón perfecto a Rüdiguer en el 4-1.

Valverde – SOBRESALIENTE

Abandonó la banda derecha para formar en el centro del campo, donde más le gusta. Vio amarilla, rigurosa, tras bajar a recuperar un balón. El Bernabéu se lo reconoció con una gran ovación. En el último minuto de la primera mitad cogió el balón en el campo madridista, encendió la moto, se perfiló y soltó un zapatazo por la escuadra que daba la igualada a los blancos cuando más la necesitaban. El madridismo ya tiene nuevo ídolo.

Ceballos – NOTABLE

El «puede ser» de Ancelotti en la previa se quedó en un fue. Fue titular ante el Mallorca, ganándose unos minutos que se merecía. Con un disparo desde fuera del área fue el primer jugador del Real Madrid en probar al meta del Mallorca. De lo mejor de los blancos con el balón en los pies. Tras un gran partido, en el minuto 69 fue sustituido por Camavinga.

Rodrygo – SOBRESALIENTE

Ganó la partida a Asensio y fue titular en el costado derecho del ataque madridista. Le costó, pero volvió a determinate. Tras una gran cundunción, dio el pase de gol a Vinicius que ponía en ventaja al Real Madrid. Puso la sentencia con un golazo espectacular.

Vinicius – NOTABLE

Sin Benzema, era demasiado dejar al brasileño también fuera del equipo titular. Con un pase de Alaba estuvo cerca de hacer el primer gol del Real Madrid. Como el resto de sus compañeros, tuvo un partido de dura batalla, aunque otra vez volvió a marcar la diferencia. En el minuto 72 aprovechó un gran pase de Rodrygo para hacer el segundo gol de los blancos con una gran definición.

Hazard – APROBADO

Titular tras su gran partido frente al Celtic. Lo intentó, pero le salió muy poco. Siempre muy vigilado por la zaga del Mallorca. Antes de la hora de partido fue cambiado por Modric.

Modric – BIEN

En medio de una tremenda ovación entró con media hora por delante. Con él en el césped el juego del Real Madrid siempre mejora.

Nacho – APROBADO

Saltó al césped en el minuto 58 por Mendy. Se puso de central junto a Rüdiger. Cumplió en defensa.

Camavinga – APROBADO

Sató al césped en el 69′ por Dani Ceballos. Se posicionó de interior por delante de Kroos.

Carvajal – APROBADO

Entró de emergencia en el minuto 72 por Lucas Vázquez, que se retiró lesionado.

Ancelotti – BIEN

Primer partido de rotaciones masivas. Dio la oportunidad a Ceballos poniéndole de titular. Aunque los protagonistas del segundo gol fuerin Vinicius y Rodrygo, con los cambios el Real Madrid terminó ganando.