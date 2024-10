Así fue el enfado de Ancelotti con el cuerpo técnico del Barcelona: esto fue lo que le dijo a Flick

Carlo Ancelotti se quejó a Hansi Flick del comportamiento de su cuerpo técnico en la celebración del cuarto gol del Barcelona. El técnico del Real Madrid se enfadó mucho con la actitud de uno de los asistentes del alemán y no dudó en recriminárselo a su homólogo en el banquillo culé. Ante la enérgica celebración de Marcus Sorg dirigiéndose al área técnica madridista, Ancelotti no dudó en ir a hablar con Flick, al que le fue claro: «¡Tenéis que respetar!».

La actitud del entrenador del Barcelona no pudo ser mejor. El germano le dio la razón a Ancelotti y no dudó en abroncar a su asistente ante la celebración del cuarto gol que el Barça le endosó al Real Madrid en el Clásico. Algo que pone de manifiesto el saber estar del que fuera entrenador del Bayern y de la selección de Alemania.

Desde que llegara a Barcelona ha dejado claro que sus formas distan mucho de las de Xavi Hernández, que perdía los papeles a la mínima y no dudaba en enfrentarse a jugadores o técnicos del equipo contrario. De hecho, protagonizó varias salidas de tono en los Clásicos ante el Real Madrid, dejando un enfrentamiento verbal con Carvajal.

La conversación de Ancelotti con Hansi Flick.

El gesto del alemán a su banquillo.#ElPost pic.twitter.com/IRXzJW3AjQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 27, 2024

En esta ocasión, Flick no parece ser muy dado a las excesivas quejas, ni tampoco a celebrar de manera efusiva sus triunfos. Tampoco quiere que por parte de su cuerpo técnico sean habituales estos comportamientos, por lo que no dudó en dirigirse a su segundo para pedirle que parara, ante el enfado evidente de Ancelotti.

Al técnico del Real Madrid no le gustó que el equipo de Flick celebrara dirigiéndose al banquillo blanco el gol de Raphinha con el que se completaba la goleada en el Clásico. Por ello, se fue a buscar directamente al alemán para decirle unas palabras. Horas después del partido, esas palabras han visto la luz, desveladas por DAZN, que captó con sus cámaras el momento exacto del desencuentro.

Ancelotti habló con Flick

Ancelotti fue claro y le pidió a Flick respeto, después de tener que aguantar como el asistente del entrenador del Barça le celebraba el cuarto gol muy de cerca. El alemán no dudó en darle la razón a Ancelotti y se dirigió a Sorg para abroncarle. De hecho, el miembro del staff culé se revolvió para decirle algo al italiano, a lo que Flick le paró los pies.

El técnico del Barcelona se refirió al respecto en rueda de prensa, diciendo que no había visto lo sucedido pero que era «normal». «Hemos celebrado el gol. Somos lo suficientemente adultos para hablar de ello», señaló el técnico del Barcelona. Por su parte, Ancelotti ya dejó claro que el problema no era con el entrenador del Barcelona, sino con uno de sus asistentes, aunque no aclaró qué sucedió.