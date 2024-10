Ancelotti: «No hay que tirar todo a la basura»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Clásico que enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Barcelona. Los azulgranas pasaron por encima de los madridistas en la segunda mitad para terminar ganando 0-4 en el coliseo madridista. Una derrota que ha dejado muy tocado a los del italiano.

Ancelotti comenzó analizando la dura derrota: «Mi opinión es que ha sido un partido igualado hasta el empate. Hemos hecho una primera mitad con intensidad y pudimos marcar, pero nos faltó acierto. Tras marcar ellos hicieron un segundo tanto que nos quitó toda la energía. Nos han hecho muchas ocasiones. Me ha gustado la primera mitad y hay que seguir en esa línea. Es un momento duro y difícil. Hay que agradecer a la afición. No hay que tirar todo a la basura porque no hay nada que tirar. Hay que olvidar los últimos 30 minutos. La temporada es muy larga, no tenemos bajar los brazos. La última vez que perdimos en Liga aprendimos mucho. La temporada es larga, hay que remontar y hay muchos partidos. Lo podemos hacer mejor y lo vamos a hacer mejor».

«Hemos arriesgado con Mbappé. Sabíamos que jugaban con esa línea tan adelantada y por poco lo aprovechamos», explicó sobre el partido del francés, que cayó hasta en nueve ocasiones en fuera de juego.

Rifirrafe con el banquillo del Barcelona

«Ha pasado algo con el asistente, no con Flick. No ha sido un señor al celebrar delante del banquillo. Lo he hablado con el entrenador del Barcelona», explicó sobre la discusión con el banquillo del Barcelona.

«No me arrepiento porque tuvimos oportunidades. El planteamiento era presionar más y lo hemos hecho durante 60 minutos. Más que un momento difícil es un momento duro. El planteamiento era un 4-4-2 para presionar más arriba», comentó el entrenador del Real Madrid.

«El resultado no refleja lo que ha pasado en el campo. Por el acierto que han tenido han merecido ganar. Ellos se adelantaron y tomaron ventaja por la confianza. Hasta el primer gol ha sido muy igualado y tuvimos muchas oportunidades», explicó.

Sobre las veces en las que el Real Madrid cayó en fuera de juego, explicó lo siguiente: «Se sabía. Hemos caído 12 veces en fuera de juego y hemos tenido cuatro mano a mano. Era bastante normal. Hemos tenido varias ocasiones, pero desafortunadamente no hemos marcado».

«Tenemos que mirar lo que ha pasado. De una derrota se pueden aprender muchas cosas. Hay que hacer autocrítica, pero no tirar todo a la basura. La primera mitad ha sido buena y no me equivoco», dejó claro el entrenador.

«Es una derrota y es un momento duro. Es una derrota distinta de la de Lille, donde no competimos. Aquí el resultado pesa más. La última vez que perdimos 0-4 contra el Barcelona ganamos Liga y Champions y esta temporada no estaremos muy lejos de eso», aseguró.

«Lo que ha hecho la defensa en la primera parte ha estado bien colocada. Cuando entró Modric, jugamos en el uno contra uno y hemos perdido los duelos», finalizó sobre la defensa.