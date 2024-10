El Real Madrid fue una verbena para disfrute del Barcelona

Si la defensa del Barcelona dio una lección de cómo debe dejar en fuera de juego cualquier intento de crear peligro por parte de los atacantes del Real Madrid, la zaga madridista concedió dos errores que costaron dos goles y el Clásico a los blancos. En el primer tanto de Lewandowski, Mendy se queda enganchado para habilitar al polaco, mientras que en el segundo el delantero azulgrana remató libre de marca en el centro del área para mandar al traste cualquier aspiración madridista. Y en el tercero, fue Lamine el que encontró un pasillo por la derecha para destrozar, otra vez, las redes defendidas por Lunin.

El Real Madrid demostró toda su fragilidad en 45 minutos, que pasarán factura, que harán daño a Ancelotti. Querían ese vestuario sostener a su entrenador, que si llega a perder contra el Dortmund el pasado martes hoy podría estar más fuera que dentro del club blanco, pero no estuvieron a la altura. Ganaron en Champions, pero veremos las consecuencias de tremendo batacazo.

Un Mendy irreconocible

Un seguro en el lateral izquierdo firmó un partido tremendamente malo contra el Barcelona. El francés se quedó enganchado en el primer gol de Lewandowski y no supo ni por donde entraba Lamine Yamal en el tercero. Finalmente, fue cambiado por Fran García con tímidos pitos de una grada anestesiada.

Fin a la racha

42 partidos después, el Real Madrid volvió a perder un partido de Liga. La última vez fue el 24 de septiembre de 2023 en el Metropolitano en el derbi contra el Atlético de Madrid de la primera vuelta de la pasada temporada. El 26 de octubre de 2024, en un Clásico celebrado en el Santiago Bernabéu, los hombres de Ancelotti pusieron punto final a la mayor racha de la historia de los blancos si caer en la competición doméstica.

Mbappé no estuvo a la altura

En dos ocasiones, en las que finalizó como el supuesto jugador de talla mundial que fichó el Real Madrid este verano, fue capaz de ver portería, pero no valió, ya que estaba, como no, en posición antirreglamentaria. El resto del partido fue un quiero y no puedo del francés, que terminó hasta perdonando goles que un jugador de su calidad no puede fallar. Llegó para marcar la diferencia en estos días y, por el momento, no lo ha hecho,

El Real Madrid cayó en la trampa

Ocho fuera de juegos. Eso fueron los que le señalaron al Real Madrid en una primera mitad en la que el Barcelona dejó claro que es un auténtico maestro en el arte de tirar la línea. De esos ocho, en seis de ellos los futbolistas de Carlo Ancelotti pusieron la directa rumbo a la portería de Iñaki Peña, incluso, Mbappé llegó a hacer dos goles, pero ambas jugadas quedaron anuladas por, como no, posición antirreglamentaria del francés.

