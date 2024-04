Así fue el día más emotivo de Militao en su regreso 232 días después con el Real Madrid

Militao volvió a tener minutos con el Real Madrid tras romperse el cruzado el pasado mes de agosto

Militao vivió un emotivo día en la jornada del pasado domingo cuando regresó a jugar con el Real Madrid 232 días después de sufrir una grave lesión en San Mamés que le ha dejado fuera de los terrenos de juego durante más de siete meses. Han sido meses muy complicados y de mucho trabajo para el central brasileño, que terminaron el domingo en el Santiago Bernabéu con un derroche de felicidad.

El Real Madrid ha sacado a la luz un vídeo donde se puede observar como Militao vivió su día más especial en el que volvió a jugar 232 días después de romperse el ligamento cruzado de su rodilla, una de las lesiones más complicadas y duras que puede sufrir un futbolista.

El día de Militao comenzó a las 10:30 de la mañana en su propia casa, vistiéndose y preparándose para vivir el que iba a ser uno de los días más especiales de su carrera deportiva. Después de 232 duros días, el central brasileño volvía a una convocatoria. Una jornada que Militao comenzó junto a su familia y junto a su hija. Más emotivo imposible.

«Ha sido mucho tiempo y es difícil. A veces no pasa lo que queremos. Es una lesión que para los futbolistas es muy dolorosa. Ha sido un tiempo de aprendizaje. Ahora llegó el momento de volver más fuerte», afirmó Militao ante los medios oficiales del club en el día de su regreso a un campo de fútbol.

«Durante el momento de la lesión hay que aprovechar el tiempo con los familiares y hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Porque son días largos y difíciles. No te sientes solo nunca. He sentido la energía de mis compañeros. Te ayudan y te motivan también para no estar pensando en otras cosas. He podido estar más conectado con mi hija y con mis padres», señaló el brasileño.

«Cuando empecé a correr por primera vez tuve varios sueños de que podía jugar con mis compañeros. Me sentía feliz. Es un día muy especial volver otra vez contra el equipo contra el que me lesioné. Y encima en el Bernabéu. Para mí es un momento único y especial», dejó claro Militao tras volver a jugar.

Más de siete meses después de romperse el ligamento cruzado de su rodilla y 232 días después de aquella maldita lesión en San Mamés, Militao regresó a los terrenos de juego para disputar el tiempo de descuento del partido que midió a Real Madrid y Athletic en el Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 2-0 con un doblete de Rodrygo y el brasileño disputó sus primeros minutos tras su grave lesión.

Corría el minuto 91 de partido. Minutos antes, Militao saltaba a calentar a la banda del Santiago Bernabéu y recibía la primera ovación de la noche. Se estaba cocinando el regreso del brasileño con el partido sentenciado y la afición madridista estaba rendida a su defensa central. Una vuelta que emocionó a todos los presentes tras aquella nefasta lesión en la primera jornada de Liga.

Con Militao ya preparado en la banda, la afición madridista empezó a pedir que echaran la pelota fuera para que el brasileño pudiese entrar. Lunin no sabía lo que estaba pasando y Ancelotti le dio la orden desde el banquillo. Fue ahí cuando el portero ucraniano tiró la pelota fuera para que Militao pudiese entrar al terreno de juego.

Carlo Ancelotti le dio un cariñoso abrazo a Militao y el brasileño ingresó al campo por Dani Carvajal. El central brasileño volvió a jugar 232 días después disputando el tiempo de descuento contra el Athletic. El Santiago Bernabéu le dio una ovación gigantesca y coreó su nombre. Tras el partido, Militao agradeció el apoyo de la afición desde el césped y todos los jugadores del Athletic aprovecharon para felicitar el central madridista.