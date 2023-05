Asensio hace méritos

Marco Asensio volvió a ser decisivo en un partido del Real Madrid en su jardín, tal y como se refiere al Santiago Bernabéu. Algo que ya se ha convertido en habitual en este 2023. El balear ya ha participado en 14 goles después del Mundial, con nueve dianas y cinco asistencias. Ningún jugador español ha alcanzado estos números en lo que va de año. Además, con su tanto ante el Getafe, ya suma 12 dianas, igualando su mejor registro goleador con la camiseta blanca, que lo hizo el pasado curso. Si contamos los goles con la selección española lleva 13 (hizo uno en el Mundial de Qatar) y estaría a dos de igualar su mejor registro (15 en la temporada 2016-17, 10 con el Madrid y 5 con la Sub-21).

Otra buena noche en mi jardín 😁⚽️ #HalaMadrid pic.twitter.com/JZjHanuU0I — Marco Asensio (@marcoasensio10) May 13, 2023

Asensio está asumiendo a la perfección el papel que le reclama Ancelotti. Sabe de sobra que no es titular. No tiene espacio en ese tridente que forman Rodrygo, Vinicius y Benzema. Es tan difícil colarse en el once del Real Madrid que no es descabellado pensar que Rodrygo será el sacrificado contra el Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Champions. Con este panorama, el balear entiende que su futuro en el conjunto blanco, ya sea hasta final de la presente temporada o hasta cuando renueve, pasa por ser un jugador que responda cuando el entrenador lo reclame.

Asensio está desempeñando con acierto el papel de actor secundario con toques de especialista. Cuando toca rotar, él es titular en cualquiera de las tres posiciones de ataque e, incluso, en el centro del campo, formando de interior. Y cuando el partido se atasca, Ancelotti deposita su fe en él para que saque a relucir la que es, posiblemente, la mejor pierna zurda de Europa.

Un futuro incierto

Mientras en el césped sigue brillando y cumpliendo con nota, sabe perfectamente que en el momento en el que el Real Madrid ya no tenga nada en juego tiene una reunión pendiente con el club para decidir si renueva o no. Su contrato expira el próximo 30 de junio y tanto el futbolista como su entorno todavía no saben con certeza qué va a pasar, aunque la intención es continuar en la capital de España y llegar a un acuerdo.

En las últimas conversaciones, Jorge Mendes, su representante, ya le hizo saber al club que quiere una ficha de 5,5 millones de euros, mientras que el Real Madrid le ofrece algo menos de cinco kilos por temporada y un contrato hasta 2027 o 2028. En el club saben que es muy complicado encontrar a un jugador de su calidad en el mercado, por lo que harán todo lo posible para que siga vistiendo de blanco sin volverse locos. Se espera que lleguen a un entendimiento.