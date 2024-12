Asencio cambia el plan del Real Madrid

Raúl Asencio es una de las mejores noticias del Real Madrid en lo que va de temporada. Desde que el canterano madridista sustituyese a un Militao gravemente lesionado en el duelo que les enfrentó ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu, no ha dejado de demostrar que está preparado para ser jugador del primer equipo blanco. El zaguero se ha consagrado con grandes partidos en plazas de primera como Anfiled o San Mamés, lo que ha llevado al club blanco a respirar tranquilo y a cambiar ligeramente el plan.

Desde Valdebebas han estado trabajando a destajo buscando un defensa desde que se lesionó Carvajal. Un esfuerzo que se multiplicó tras caer también Militao. En el Real Madrid entendía que era obligatorio reforzar la plantilla en el mes de enero, pero la aparición de Asencio y, sobre todo, como se ha asentado en el primer equipo blanco, ha llevado a la dirección deportiva a echar el freno.

Tal y como contó OKDIARIO, la operación central del Real Madrid no es para nada sencilla. Los baremos del club blanco son muy elevados. Buscan un defensa de adaptación inmediata, que no tenga un precio excesivo y que no sea especialmente mayor. En el club siguen diciendo que el ideal era Leny Yoro, pero el francés decidió irse al Manchester United y en el mercado de invierno parece complicado encontrar una pieza que encaje con todo lo que piden.

Con esta situación, la figura de Asencio hace que todo cambie. De pronto, desde el club ven como en enero Ancelotti podrá contar con dos centrales que serán tres, ya que a Tchouaméni hay que contarle como un zaguero más, y cuatro con un Davi Alaba que ya empieza a entrenar junto a sus compañeros y desde el Real Madrid esperan que en enero ya puede empezar a tener minutos.

Por lo tanto, desde el Real Madrid son reacios a acudir al mercado de fichajes dentro de unas semanas. Si bien es cierto que tras el partido contra el Sevilla que se celebrará el próximo 22 de diciembre Ancelotti se reunirá con José Ángel Sánchez y Juni Calafat para terminar de tomar decisiones, lo más probable es que ahora mismo en invierno no haya ninguna cara nueva.

Alaba en enero

Ancelotti confirmó en la previa del duelo contra el Girona que Alaba regresará en enero. El austriaco, que sufrió una gravísima lesión de rodilla, lo ha pasado muy mal durante estos meses, pero ahora sí que se puede decir que ve la luz al final del túnel. Desde el Real Madrid no se atreven a ponerle fecha de regreso, pero ya toca balón y se calza las botas de fútbol. El plan es que en dos semanas empiece a trabajar junto a sus compañeros y que en el mes de enero esté a «pleno rendimiento». Eso sí, siempre manteniendo la cautela.