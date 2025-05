Arda Güler desvela sus secretos en el Real Madrid: «Ancelotti es como un padre para mí»

Arda Güler se confesó por completo y habló de su amor hacia Carlo Ancelotti. En una carta que el turco publicó en la página web The Players Tribune, el jugador del Real Madrid se abrió sobre los momentos más íntimos e impactantes de su vida profesional y personal. Un largo texto dedicado a los jóvenes de «su tierra hermosa», pero también a todos los que sueñan con ser futbolistas profesionales.

En esa carta, el jovencísimo Arda recuerda cómo el Real Madrid se sentó a su mesa. «No paraban de llegar ofertas de traspaso de otros clubes. Pero yo no quería saber nada a menos que me motivasen de verdad. Y más tarde, en junio, mi padre me dijo que necesitaba llamarme para hablarme de una nueva oferta. Le dije: ‘Te lo dije, no quiero saber a menos que…’ Me dijo: ‘Arda…’ ‘¿Sí?’ ‘Es el Real Madrid’», recuerda.

El jugador confiesa que la noticia le pareció irreal y que tuvo muchas dudas sobre si era el momento adecuado para dar el salto. «Ese verano, mi padre y yo tuvimos muchas conversaciones largas sobre si era demasiado pronto para irme. La verdad es que fue muy complicado, porque teníamos muchísimas ofertas, y me costó decidir qué hacer. Pero entonces tuve una videollamada con el Sr. Carlo Ancelotti».

Ancelotti, un padre para Güler

Güler describe la llamada con el técnico italiano como un momento surrealista: «Nunca olvidaré cuando apareció su número en mi pantalla y el video se estaba cargando… ‘Hola, Arda. ¿Cómo estás?’ Él también estaba de vacaciones. El momento fue tan surrealista que me cuesta recordar los detalles, pero creo que llevaba una de esas camisas hawaianas, gafas de sol y creo que incluso tenía un puro».

Ancelotti fue directo con el joven talento: «Arda, tendrás un gran futuro aquí. Tal vez no el primer año, pero tendrás oportunidades. Cuando Modrić y Kroos sean demasiado veteranos, podríamos ponerte en el mediocampo’. Solo oír tu nombre junto a Modric y Kroos es surrealista. Me quedé sin palabras. Entonces dijo: ‘Arda, prométeme que vendrás al Madrid. Promételo, promételo, promételo’. Le dije: ‘Claro, señor’. Me dijo: ‘Hablamos pronto. Ahora sí que tengo que ir con mi mujer’. Jajaja. Creo que Ancelotti ya estaba en la prórroga». La decisión final la tomó junto a su padre: «Al colgar, miré a mi papá y acordamos que… ‘Si vas a hacer algo… ¡Hazlo a lo grande!’».

Sobre su relación con Ancelotti, Arda Güler asegura que el entrenador se convirtió en una figura paternal para él desde el primer día: «Desde el principio, Ancelotti se convirtió en una especie de padre para mí. Pero era gracioso porque bromeaba conmigo sobre todo, y yo todavía era un chico con los ojos muy abiertos, que intentaba asimilar el estar en el club más grande del mundo. Nunca sabía cuándo Ancelotti hablaba en serio, ¿sabes?».

Sin embargo, reconoce que no todo ha sido fácil: «Pero estar en el banquillo no es una situación fácil. Cuando ganamos la Champions League, no me apetecía levantar el trofeo, porque no había aportado demasiado en el campo. Por eso me dio tanta vergüenza cuando Ancelotti me dio el micrófono en la Cibeles. No tenía en absoluto pensado subir al techo del autobús, porque estaba muy cansado, y recuerdo que dos amigos me escribieron un mensaje: ‘¿Dónde estás? No te vemos’».

«Estaba abajo hablando con Kroos y Modric, y Modric me preguntaba si Mourinho iba a entrenar al Fenerbahçe. Mis amigos me decían: ‘¿Estás loco? ¡Acabas de ganar la Champions League! ¡Sube a celebrarlo!’ Pero yo soy así. No me basta con ganar un título. Tengo que sentir que me lo he ganado», relata Güler, dejando claro que su ambición es seguir creciendo y dejar huella en el club blanco.